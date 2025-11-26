La manera más barata de acceder al iPhone 17 desde Argentina
La empresa de la manzanita lanzó su nuevo modelo con tres versiones diferentes. Sus precios en dólares y en pesos.
Apple presentó el iPhone 17, la nueva generación de smartpones, con sus tres versiones: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, y el llamativo iPhone Air. Hasta el momento se confirmó cuáles serán sus precios en Estados Unidos y cuáles serán los estimados para Argentina, una vez que lleguen al país.
El iPhone 17 se caracteriza por ser más resistente que los modelos anteriores. Posee una pantalla con ProMotion de hasta 120 Hz y un nuevo frente de Ceramic Shield 2. Además, tiene un sistema avanzado de dos cámaras Fusion de 48 MP y le suma una nueva cámara frontal Center Stage.
El iPhone 17 Pro se trata de uno de los modelos más poderosos de Apple presentado hasta la fecha. Posee una extraordinaria duración de la batería, una pantalla con frente de Ceramic Shield 2, la potencia del chip A19 Pro, cámaras traseras de 48 MP y la nueva cámara frontal Center Stage.
Por su parte, el iPhone Air se distingue por ser mucho más delgado y resistente que cualquier iPhhone anterior.
El paso a paso para la compra de un iPhone 17 en Amazon España
Paso 1: Configuración de la cuenta y búsqueda
El primer peldaño es crear una cuenta en Amazon.es. Es fundamental configurar la dirección de envío en la Argentina como principal antes de comenzar la búsqueda. Esta acción no es menor, ya que permite que la plataforma aplique la lógica de precios sin IVA automáticamente y filtre resultados según productos enviados y gestionados por Amazon bajo el paraguas de Amazon Global.
Buscar "iPhone 17 256GB" y verificar, mediante los filtros de la barra izquierda, que el dispositivo tenga "Envío a Argentina" disponible y sea "Vendido y gestionado por Amazon". Esto garantiza Tracking seguro, cumplimiento de plazos y acceso al precio final cerrado.
Paso 2: La clave de la facturación para el tax free automático
Al llegar al checkout, la pantalla se divide en tres cifras claras:
- Precio sin IVA: El precio descontado tras introducir la dirección argentina (por ejemplo, €959 con IVA se reduce a aproximadamente €792).
- Costo de envío internacional: Tarifa fija o variable, depende del volumen y peso, pero en couriers como DHL o UPS suele ser transparente.
- Depósito de tasas de importación (Import Fee Deposit): Un monto que Amazon liquida y transfiere automáticamente a la aduana argentina en concepto de derechos y aranceles; esto cierra la operación y garantiza que no habrá más trámites ni sorpresas.
El precio total abonado es final, sin sorpresas aduaneras. Si hubiera un excedente al liquidar la importación, Amazon lo reintegra una vez cerrada la operatoria con la empresa logística.
Paso 3: Requisitos aduaneros
El régimen puerta a puerta argentino exige tener CUIT/CUIL y Clave Fiscal AFIP Nivel 3. Tras recibir el aviso de despacho, el comprador debe ingresar al sitio web de AFIP y completar la "Declaración Simplificada de Envíos Postales Internacionales", donde se detalla el producto, su precio, tracking y courier utilizado. Amazon y el courier proveen toda la información necesaria.
El régimen permite hasta 5 envíos por persona al año calendario, con un tope de u$s3.000 por envío y hasta 3 unidades del mismo producto. Estos límites hacen viable la compra de productos premium sin necesidad de intermediarios.
Paso 4: Recepción
La experiencia de los compradores es clara: Amazon España entrega en Buenos Aires en plazos de 4 a 7 días hábiles, muchas veces menor que los envíos desde EE. UU. y con seguimiento minuto a minuto (tracking internacional). El paquete, al llegar a aduana, suele ser despachado y liberado sin demoras adicionales dado que el pago de aranceles y derechos se realizó por adelantado vía Import Fee Deposit. El usuario recibe el iPhone 17 en su domicilio, sin costos ni trámites ocultos.
La comparativa de precios
Precio base: EE. UU. vs. España vs. Argentina
Examinemos el modelo iPhone 17 256GB. En EE. UU., el precio base es de 799 dólares (sin impuestos). En España, 959 euros, incluyendo IVA. Al seleccionar la Argentina como destino:
El precio base sin IVA en España es €959}{1.21} = €792 aproximadamente. A este monto se le suma el envío (~€30) y el Import Fee Deposit, calculado automáticamente (en experiencias recientes, para artículos similares ronda los €60-70). Costo final estimado España: €792 (iPhone) + €30 (envío) + €65 (arancel) ≈ €887 euros total. En dólares (considerando un euro a u$s1,10): - €887 x 1,10 = u$s975,70 aproximadamente.
En Amazon EE. UU., el precio base de u$s799 se ve incrementado por el costo de envío internacional (alrededor de u$s35-50 dependiendo del método) y el Import Fee Deposit, que para productos electrónicos puede superar los u$s80 debido a la estructura arancelaria vigente.
En la Argentina, el iPhone 17 de 256GB se ofrecía en la segunda semana de noviembre de 2025 a $2.190.000 en tiendas oficiales de Mercado Libre, equivalente a u$s1515 (dólar oficial).
La ventaja de la moneda
Hay un factor extra: el tipo de cambio. Comprar en euros puede significar un mejor negocio dependiendo de si el comprador argentino accede a divisas adquiridas previamente, evitando así el sobrecosto del "dólar tarjeta", que para la operatoria tradicional con pesos argentinos y tarjeta local suma un 30% o más en el resumen, licuando cualquier ahorro.
Aplicar el descuento del IVA en España y sumar la transparencia de Amazon Global sobre impuestos y logística, la diferencia respecto de EE. UU. es mínima, y las posibilidades de ahorro son reales y palpables.
