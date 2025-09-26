La NASA lanzó un rayo láser contra un objetivo a millones de kilómetros: ¿qué pasó?

El director del proyecto, Bill Klipstein, confirmó que “uno de los objetivos más grandes del DSOC es demostrar la capacidad de transmitir video de banda ancha a través de millones de kilómetros. Nada en Psyche generaba datos de vídeo, así que solemos enviar paquetes de datos de prueba generados aleatoriamente”.

El DSOC funciona mediante su novedoso transceptor láser de vuelo, que aumenta drásticamente la cantidad de datos que se pueden enviar desde una nave espacial a la Tierra, garantizando estabilidad y efectividad en las comunicaciones.