La NASA detectó el paso cercano de un asteroide gigantesco: qué podría suceder

Se trata de un asteroide rocoso de tipo S, compuesto principalmente por silicatos y una combinación de metales como hierro y níquel. Los científicos consideran que conserva materiales pertenecientes a las primeras etapas de formación del sistema solar, hace aproximadamente 4.600 millones de años.

Su origen estaría relacionado con el cinturón principal de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter. Con el paso del tiempo, la influencia gravitatoria de distintos planetas habría modificado su trayectoria hasta llevarlo a una órbita cercana a la terrestre.

El objeto fue descubierto el 19 de junio de 2004 por los astrónomos Roy Tucker, David Tholen y Fabrizio Bernardi. Primero recibió la designación 2004 MN4 y posteriormente fue denominado Apophis, en referencia a Apep, una antigua deidad egipcia vinculada con el caos.

Su tamaño y la cercanía prevista para 2029 convertirán el sobrevuelo en uno de los eventos astronómicos más particulares vinculados con objetos cercanos a nuestro planeta.

Hay riesgo de impacto en la Tierra

Las primeras observaciones realizadas después de su descubrimiento generaron preocupación. En ese momento, algunos cálculos llegaron a otorgarle una probabilidad máxima de impacto del 2,7% para 2029.

Sin embargo, nuevas observaciones ópticas y mediciones realizadas mediante radar permitieron determinar su órbita con mayor precisión. Con esos datos, la NASA descartó una colisión de Apophis contra la Tierra durante su paso de 2029.

Por esta razón, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia espacial retiró al asteroide de su lista de riesgo. La categoría de “potencialmente peligroso” se mantiene como una clasificación vinculada con su tamaño y la cercanía de su órbita, pero no implica una amenaza concreta de impacto.

El acercamiento servirá para estudiar cómo la gravedad de la Tierra puede modificar determinados aspectos del asteroide, como su órbita, su rotación y hasta ciertas características de su superficie.

Además, durante su paso Apophis podría observarse a simple vista como un punto luminoso en movimiento desde algunas regiones de Europa, África y Asia, siempre que existan buenas condiciones de visibilidad. Para los científicos, será una oportunidad excepcional para analizar de cerca un objeto de grandes dimensiones sin que represente un peligro para la Tierra.