La NASA explica la anomalía gravitatoria detectada en el Atlántico.

Los modelos elaborados mostraban que la cantidad de agua necesaria para provocar un efecto de esa magnitud sería físicamente inviable, lo que reforzó la hipótesis de que la causa residía en los movimientos del manto terrestre.

La explicación más plausible se relaciona con la bridgmanita, el mineral predominante en el manto. Bajo condiciones extremas de presión y temperatura, este material puede pasar de una estructura perovskita a otra llamada post-perovskita. Esa transformación altera de manera repentina su densidad y redistribuye la masa, generando perturbaciones detectables en el campo gravitatorio.

El fenómeno coincidió con un jerk geomagnético registrado en la misma región, una alteración brusca del campo magnético terrestre, lo que sugiere que ambos eventos están conectados y tienen su origen cerca de la frontera entre el manto y el núcleo externo líquido.

El estudio plantea interrogantes sobre la frecuencia de este tipo de redistribuciones de masa en el interior del planeta. Además, la localización de la anomalía coincide con la posición de una de las estructuras conocidas como blobs, detectadas en las inmediaciones del núcleo, lo que abre la posibilidad de que exista una relación entre ambos fenómenos.