La NASA fotografió al cometa 3I/Atlas en erupción: hallaron agua y moléculas orgánicas

Los científicos aclararon que los llamados compuestos orgánicos —moléculas que contienen carbono e hidrógeno— no implican la presencia de vida, sino que forman parte de los materiales primitivos del sistema solar. Entre ellos se incluyen sustancias como metano, etano y otros hidrocarburos simples, considerados “ladrillos básicos” en la química del universo.

Para la NASA, este hallazgo demuestra el valor científico de SPHEREx, una misión diseñada originalmente para mapear el cielo infrarrojo y estudiar la expansión del universo. Aunque no fue creada para analizar objetos individuales, su posición estratégica permitió capturar un evento único.

“La ciencia a veces funciona así: estás en el lugar correcto, en el momento adecuado”, señaló Yoonsoo Bach, director adjunto del Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de Corea, destacando la importancia de esta observación fortuita de un objeto proveniente de otro sistema estelar.