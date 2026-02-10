La NASA fotografió al cometa 3I/Atlas en erupción: hallaron agua y moléculas orgánicas
Se acercó al Sol y liberó 40 veces más vapor. Detectaron "ladrillos básicos" de la vida. Qué dicen los expertos sobre el origen de este objeto interestelar.
Las fotografías muestran cambios significativos en la coma del objeto y confirman la presencia de nuevos compuestos químicos a su alrededor.
A casi dos meses de su mayor aproximación a la Tierra, los registros permitieron analizar la evolución del cometa en dos momentos clave: agosto de 2025, cuando alcanzó su perihelio (el punto más cercano al Sol), y diciembre de 2025, cuando se produjo su mínima distancia con nuestro planeta. En ambas observaciones, los científicos detectaron un claro aumento de la actividad del objeto.
Las imágenes revelan una nube de polvo y vapor de agua mucho más extensa, producto del calentamiento solar. La radiación del Sol provocó la sublimación de los hielos del cometa, liberando gases y partículas que hasta ese momento permanecían atrapados en su interior.
Esto es lo que dijo la NASA sobre el 3I/Atlas
Según los datos de SPHEREx, en diciembre se registró hasta 40 veces más vapor de agua alrededor de 3I/Atlas en comparación con observaciones previas. Además, por primera vez se detectaron moléculas orgánicas simples, junto con una mayor expansión de las nubes de dióxido de carbono y monóxido de carbono ya identificadas.
“El cometa 3I/Atlas estaba en erupción en el espacio después de su sobrevuelo cercano al Sol, lo que provocó que se iluminara significativamente”, explicó Carey Lisse, director del Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins y autor principal del estudio publicado en RNAAS Research Notes of the AAS.
Los científicos aclararon que los llamados compuestos orgánicos —moléculas que contienen carbono e hidrógeno— no implican la presencia de vida, sino que forman parte de los materiales primitivos del sistema solar. Entre ellos se incluyen sustancias como metano, etano y otros hidrocarburos simples, considerados “ladrillos básicos” en la química del universo.
Para la NASA, este hallazgo demuestra el valor científico de SPHEREx, una misión diseñada originalmente para mapear el cielo infrarrojo y estudiar la expansión del universo. Aunque no fue creada para analizar objetos individuales, su posición estratégica permitió capturar un evento único.
“La ciencia a veces funciona así: estás en el lugar correcto, en el momento adecuado”, señaló Yoonsoo Bach, director adjunto del Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de Corea, destacando la importancia de esta observación fortuita de un objeto proveniente de otro sistema estelar.
