La NASA reveló lo que debe durar una siesta excelente: conocé el tiempo exacto

La duración de 26 minutos no es arbitraria. Permite permanecer en lo que los especialistas llaman sueño ligero, sin entrar en las fases de sueño profundo. Este detalle es fundamental: una siesta demasiado larga, sobre todo de más de 30 minutos, puede provocar un estado de sueño incompleto que puede afectar la vigilia y causar confusión o cansancio.