La NASA reveló lo que debe durar una siesta excelente: conocé el tiempo exacto
¿Sabías que un simple descanso podría mejorar tu productividad y tu estado de ánimo? ¡Descubrí cuánto tiempo deberías dormir para sentirte como nuevo!
Dormir unos minutos durante el día puede marcar la diferencia en el rendimiento físico y mental. Pero no cualquier descanso tiene el mismo efecto.
Descansar la cantidad justa puede traerte innumerables beneficios, como:
- Mejora la función cognitiva, ayudando a la concentración y la memoria.
- Reduce el estrés y la ansiedad, lo que te permite enfrentar el resto del día con más calma.
- Aumenta la productividad, ya que estarás más alerta y energizado después de una buena siesta.
- Mejora la salud cardiovascular y favorece el bienestar general, siendo clave para tu longevidad.
- Además, puede estimular tu creatividad y mejorar la coordinació
Cuánto debe durar una siesta perfecta, según la NASA
La respuesta es que una siesta de exactamente 26 minutos es considerada ideal para mejorar la concentración y el desempeño, según investigaciones realizadas por la NASA en contextos de alta exigencia laboral.
La duración de 26 minutos no es arbitraria. Permite permanecer en lo que los especialistas llaman sueño ligero, sin entrar en las fases de sueño profundo. Este detalle es fundamental: una siesta demasiado larga, sobre todo de más de 30 minutos, puede provocar un estado de sueño incompleto que puede afectar la vigilia y causar confusión o cansancio.
