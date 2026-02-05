La NASA retrasó la nueva misión a la Luna: los motivos

En el ensayo participaron los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de Estados Unidos, junto al canadiense Jeremy Hansen, quienes realizarán un histórico viaje alrededor de la Luna. Aunque el cargado de propelente criogénico se completó con éxito, los equipos técnicos debieron interrumpir varias veces el procedimiento para evaluar la fuga detectada.

Además, la agencia confirmó que una válvula del módulo de tripulación necesitó ser ajustada nuevamente, pese a haber sido reemplazada recientemente. Este detalle provocó demoras adicionales en el cierre de la nave, extendiendo más de lo previsto la duración del ensayo general.

A pesar de estos contratiempos, la NASA aseguró que gran parte de los objetivos técnicos fueron cumplidos, y que la prueba resultó valiosa para recopilar datos clave que permitirán corregir los fallos antes del lanzamiento definitivo.

Cuándo se concretará la misión

Tras la postergación, los equipos de ingenieros realizarán una revisión exhaustiva de toda la información obtenida, con el objetivo de mitigar cada uno de los problemas detectados y repetir el ensayo general en condiciones óptimas.

La agencia espacial informó que la nueva “ventana” de lanzamiento estaría prevista para el mes de marzo, aunque aclaró que no se anunciará una fecha exacta hasta tener la total certeza de que el sistema está listo.

En un comunicado oficial, la NASA remarcó que la seguridad de la tripulación seguirá siendo la máxima prioridad, garantizando que los cuatro astronautas puedan completar su misión y regresar a la Tierra sin inconvenientes.

Esta será la segunda misión del programa lunar, continuación de una primera experiencia no tripulada que ya orbitó la Luna con éxito. El objetivo es seguir probando las capacidades de la nave espacial, incluyendo sistemas avanzados de soporte vital, en lo que representa un paso decisivo hacia el regreso del ser humano a la Luna, más de cincuenta años después de la última vez.