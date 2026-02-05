La NASA retrasó la nueva misión a la Luna: los motivos
La NASA volvió a encender las alarmas en el mundo aeroespacial tras confirmar que no podrá cumplir con la fecha de lanzamiento prevista para su próxima misión tripulada a la Luna
El despegue, que estaba programado para los próximos días, fue postergado por inconvenientes técnicos detectados durante una prueba clave, conocida como ensayo general.
Según informó el organismo espacial estadounidense, una fuga de combustible obligó a frenar el cronograma y a replantear los tiempos del proyecto. La decisión fue comunicada a través de los canales oficiales de la agencia, donde remarcaron que la prioridad absoluta sigue siendo la seguridad de la tripulación y del hardware involucrado.
El retraso implica también cambios en la preparación de los astronautas, quienes ya habían iniciado un período de cuarentena preventiva para asegurar condiciones óptimas de salud antes del lanzamiento. Ahora, ese proceso será interrumpido temporalmente hasta que se defina una nueva fecha concreta.
Los problemas que surgieron en un ensayo
La NASA detalló que el inconveniente se produjo durante un “ensayo en frío”, una prueba fundamental que simula todas las etapas previas al lanzamiento real. Este procedimiento permite detectar fallas técnicas antes de que el cohete despegue, minimizando riesgos mayores.
Durante el ensayo, los ingenieros identificaron una pérdida de hidrógeno líquido, uno de los combustibles esenciales del sistema. La situación se volvió más compleja debido a las bajas temperaturas registradas en Florida, que dificultaron algunas de las operaciones previstas.
En el ensayo participaron los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de Estados Unidos, junto al canadiense Jeremy Hansen, quienes realizarán un histórico viaje alrededor de la Luna. Aunque el cargado de propelente criogénico se completó con éxito, los equipos técnicos debieron interrumpir varias veces el procedimiento para evaluar la fuga detectada.
Además, la agencia confirmó que una válvula del módulo de tripulación necesitó ser ajustada nuevamente, pese a haber sido reemplazada recientemente. Este detalle provocó demoras adicionales en el cierre de la nave, extendiendo más de lo previsto la duración del ensayo general.
A pesar de estos contratiempos, la NASA aseguró que gran parte de los objetivos técnicos fueron cumplidos, y que la prueba resultó valiosa para recopilar datos clave que permitirán corregir los fallos antes del lanzamiento definitivo.
Cuándo se concretará la misión
Tras la postergación, los equipos de ingenieros realizarán una revisión exhaustiva de toda la información obtenida, con el objetivo de mitigar cada uno de los problemas detectados y repetir el ensayo general en condiciones óptimas.
La agencia espacial informó que la nueva “ventana” de lanzamiento estaría prevista para el mes de marzo, aunque aclaró que no se anunciará una fecha exacta hasta tener la total certeza de que el sistema está listo.
En un comunicado oficial, la NASA remarcó que la seguridad de la tripulación seguirá siendo la máxima prioridad, garantizando que los cuatro astronautas puedan completar su misión y regresar a la Tierra sin inconvenientes.
Esta será la segunda misión del programa lunar, continuación de una primera experiencia no tripulada que ya orbitó la Luna con éxito. El objetivo es seguir probando las capacidades de la nave espacial, incluyendo sistemas avanzados de soporte vital, en lo que representa un paso decisivo hacia el regreso del ser humano a la Luna, más de cincuenta años después de la última vez.
