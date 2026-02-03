Confirmado por la NASA: aseguró que la Tierra tendrá dos lunas en 2038
En los próximos años, nuestro planeta sumará un acompañante inesperado en su recorrido alrededor del Sol, un fenómeno que ya despertó el interés de la comunidad científica internacional
Aunque no se trata de un satélite natural como el que conocemos, su comportamiento hará que durante décadas parezca que la Tierra tiene dos lunas al mismo tiempo.
El anuncio fue realizado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), que explicó que este objeto seguirá una trayectoria muy particular, acompañando a la Tierra sin representar ningún riesgo.
La predicción de la NASA sobre la segunda Luna
Según confirmaron los especialistas, el protagonista de este fenómeno es el asteroide 2025 PN7, un pequeño cuerpo rocoso de unos 19 metros de diámetro, detectado en agosto por astrónomos en Hawái gracias a telescopios de alta precisión.
Este objeto fue clasificado como una cuasi-luna, es decir, un cuerpo que orbita el Sol en una trayectoria muy similar a la de la Tierra, lo que genera la ilusión de que gira alrededor de nuestro planeta durante largos períodos.
De acuerdo con los cálculos de la NASA, el asteroide acompañará a la Tierra al menos hasta el año 2038, aunque algunos modelos estiman que podría mantenerse en esta órbita aparente incluso hasta 2083. A diferencia de la Luna, no está atrapado por la gravedad terrestre, sino que se mueve de forma independiente, influenciado levemente por el campo gravitacional del planeta.
Los expertos aclararon que no será visible a simple vista, debido a su pequeño tamaño y a su baja reflectividad. Incluso en sus acercamientos más notorios, solo podrá observarse con telescopios potentes o equipamiento astronómico especializado. Aun así, su estudio será posible desde importantes observatorios, incluidos varios en México, lo que representa una oportunidad científica única.
La NASA fue enfática en un punto clave: 2025 PN7 no representa ninguna amenaza para la Tierra, ya que se mantendrá a millones de kilómetros de distancia, muy por fuera de la órbita lunar. Lejos de ser motivo de alarma, este hallazgo permitirá comprender mejor cómo interactúan los pequeños asteroides con los planetas.
No es la primera vez que se detecta un fenómeno de este tipo. Asteroides como Kamooalewa o 2023 FW13 también fueron catalogados como cuasi-lunas, aunque ninguno mostró una permanencia tan prolongada como la prevista para este nuevo acompañante cósmico.
Así, aunque la Tierra no tendrá literalmente dos lunas, sí compartirá su viaje por el espacio con un silencioso compañero durante los próximos años, invisible para el ojo humano, pero de enorme valor para la ciencia y la exploración espacia
