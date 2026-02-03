Confirmado por la NASA: aseguró que la Tierra tendrá dos lunas en 2038

Los expertos aclararon que no será visible a simple vista, debido a su pequeño tamaño y a su baja reflectividad. Incluso en sus acercamientos más notorios, solo podrá observarse con telescopios potentes o equipamiento astronómico especializado. Aun así, su estudio será posible desde importantes observatorios, incluidos varios en México, lo que representa una oportunidad científica única.

La NASA fue enfática en un punto clave: 2025 PN7 no representa ninguna amenaza para la Tierra, ya que se mantendrá a millones de kilómetros de distancia, muy por fuera de la órbita lunar. Lejos de ser motivo de alarma, este hallazgo permitirá comprender mejor cómo interactúan los pequeños asteroides con los planetas.

No es la primera vez que se detecta un fenómeno de este tipo. Asteroides como Kamooalewa o 2023 FW13 también fueron catalogados como cuasi-lunas, aunque ninguno mostró una permanencia tan prolongada como la prevista para este nuevo acompañante cósmico.

Así, aunque la Tierra no tendrá literalmente dos lunas, sí compartirá su viaje por el espacio con un silencioso compañero durante los próximos años, invisible para el ojo humano, pero de enorme valor para la ciencia y la exploración espacia