La NASA anunció la construcción de una base en la Luna: "El objetivo es quedarse"
El administrador de la agencia aeroespacial estadounidense informó una inversión de 20 mil millones de dólares en el proyecto.
El administrator de la NASA, Jared Isaacman, anunció este martes la construcción de una base permanente en la Luna en lugar de priorizar la estación en órbita (Gateway).
El proyecto, que es parte del programa Artemis de la NASA, recibirá una inversión de 20.000 millones de dólares durante los próximos siete años.
"Para que los estadounidenses regresen a la Luna, la NASA está adoptando un enfoque iterativo y centrado en la ejecución, tal como lo hicimos durante el programa Apolo. Estamos estandarizando la arquitectura de los cohetes, integrando la experiencia de la NASA en toda la industria y aumentando la frecuencia de los lanzamientos para respaldar las operaciones lunares sostenidas. Estamos enviando una señal de demanda para misiones tripuladas más allá de Artemis V, con al menos dos proveedores capaces de traer astronautas a la superficie cada 6 meses. El objetivo no es solo llegar a la Luna, sino quedarse. Estados Unidos jamás volverá a renunciar a la Luna", aseguró hoy Isaacman.
Los detalles del proyecto de la NASA para una base en la Luna
El Polo Sur lunar es el sitio elegido debido a la presencia confirmada de hielo de agua en cráteres en sombra perpetua, como el cráter Faustini, Shackleton y de Gerlache.
El cronograma del proyecto de la NASA para una base en la Luna
- 1 de abril de 2026: Lanzamiento de la misión Artemis II, la primera misión tripulada que orbitará la Luna en más de 50 años.
- 2027: Inicio de misiones mensuales de aterrizaje sin tripulación para transportar suministros y equipos.
- 2028: Regreso previsto de astronautas a la superficie lunar con las misiones Artemis IV y V.
- 2030-2035: Horizonte para que la base lunar esté plenamente operativa y habitable para estancias prolongadas.
Qué tecnología se usará para la construcción de una base en la Luna.
Se planea utilizar impresión 3D con regolito (suelo lunar) para crear hábitats, reduciendo la necesidad de transportar materiales desde la Tierra. También se contempla la instalación de una base de energía nuclear para garantizar el suministro eléctrico continuo.
Cuáles son los objetivos de la base de la NASA en la Luna
- Estancia prolongada: permitir que los astronautas vivan y trabajen en la Luna durante semanas o meses.
- Economía lunar: fomentar el desarrollo de una economía espacial que incluya la extracción de recursos y servicios comerciales.
- Trampolín a Marte: utilizar la experiencia en la base lunar como preparación técnica y logística para futuras misiones tripuladas al planeta rojo.
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