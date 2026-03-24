La NASA anunció la construcción de una base en la Luna: "El objetivo es quedarse"

"Para que los estadounidenses regresen a la Luna, la NASA está adoptando un enfoque iterativo y centrado en la ejecución, tal como lo hicimos durante el programa Apolo. Estamos estandarizando la arquitectura de los cohetes, integrando la experiencia de la NASA en toda la industria y aumentando la frecuencia de los lanzamientos para respaldar las operaciones lunares sostenidas. Estamos enviando una señal de demanda para misiones tripuladas más allá de Artemis V, con al menos dos proveedores capaces de traer astronautas a la superficie cada 6 meses. El objetivo no es solo llegar a la Luna, sino quedarse. Estados Unidos jamás volverá a renunciar a la Luna", aseguró hoy Isaacman.