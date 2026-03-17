La NASA reveló que el telescopio espacial Hubble podría estrellarse contra la Tierra
Uno de los instrumentos científicos más importantes de la historia atraviesa un momento crítico que preocupa a la comunidad científica.
De acuerdo con informes recientes, su órbita alrededor de la Tierra está descendiendo más rápido de lo esperado, lo que podría provocar su reingreso a la atmósfera antes de lo previsto.
Desde su lanzamiento en 1990, el Hubble ha sido clave para revolucionar la astronomía. Gracias a sus observaciones se lograron descubrimientos fundamentales sobre la formación de galaxias, la expansión del universo y la composición de distintos cuerpos celestes.
Sin embargo, más de tres décadas después de su puesta en órbita, el telescopio enfrenta un problema que podría marcar el final de su histórica misión. Expertos advierten que la gravedad terrestre y la fricción con las capas superiores de la atmósfera están haciendo que pierda altitud progresivamente.
Este fenómeno genera preocupación en la NASA, ya que si no se toman medidas a tiempo, el telescopio podría terminar reingresando de forma descontrolada a la atmósfera terrestre.
Qué es lo que sucederá con el telescopio Hubble
Uno de los principales factores que está acelerando la caída del Hubble es la actividad del Sol. Durante los últimos años, el ciclo solar alcanzó un período de gran intensidad que provocó el calentamiento de la atmósfera superior de la Tierra.
Cuando esto ocurre, la atmósfera se expande hacia el espacio, lo que aumenta la resistencia que experimentan los objetos en órbita baja. Como el telescopio Hubble no tiene propulsores propios para corregir su altura, pierde altitud gradualmente.
Actualmente el observatorio se encuentra a unos 530 kilómetros sobre la Tierra, pero si continúa descendiendo podría volverse inestable y comenzar a girar de manera descontrolada.
Otro de los motivos de preocupación es el tamaño del telescopio. El Hubble es una estructura de grandes dimensiones, comparable a un autobús escolar, y cuenta con componentes muy resistentes, como su espejo principal de 2,4 metros de diámetro.
Esto significa que, en caso de un reingreso descontrolado, algunas partes podrían sobrevivir al paso por la atmósfera y caer en la superficie terrestre. Aunque las probabilidades de que impacten en zonas habitadas son bajas, las agencias espaciales buscan evitar cualquier riesgo.
Por este motivo, la NASA analiza diferentes alternativas para gestionar el final de la misión. Una de las opciones más discutidas es enviar una misión robótica que se acople al telescopio y guíe su descenso de forma controlada.
El objetivo sería dirigir su caída hacia el llamado Punto Nemo, una zona remota del océano Pacífico utilizada como “cementerio espacial”, donde suelen impactar naves y satélites retirados de servicio.
A pesar de la llegada de telescopios más modernos, como el James Webb, el Hubble sigue siendo una herramienta científica muy valiosa porque observa el universo en luz visible y ultravioleta, algo que complementa las observaciones infrarrojas de su sucesor.
Por eso, muchos científicos esperan que se encuentre una solución que permita prolongar su vida útil o al menos garantizar un final seguro para uno de los telescopios más importantes de la historia de la exploración espacial
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