La NASA reveló que el telescopio espacial Hubble podría estrellarse contra la Tierra

Cuando esto ocurre, la atmósfera se expande hacia el espacio, lo que aumenta la resistencia que experimentan los objetos en órbita baja. Como el telescopio Hubble no tiene propulsores propios para corregir su altura, pierde altitud gradualmente.

Actualmente el observatorio se encuentra a unos 530 kilómetros sobre la Tierra, pero si continúa descendiendo podría volverse inestable y comenzar a girar de manera descontrolada.

Otro de los motivos de preocupación es el tamaño del telescopio. El Hubble es una estructura de grandes dimensiones, comparable a un autobús escolar, y cuenta con componentes muy resistentes, como su espejo principal de 2,4 metros de diámetro.

Esto significa que, en caso de un reingreso descontrolado, algunas partes podrían sobrevivir al paso por la atmósfera y caer en la superficie terrestre. Aunque las probabilidades de que impacten en zonas habitadas son bajas, las agencias espaciales buscan evitar cualquier riesgo.

Por este motivo, la NASA analiza diferentes alternativas para gestionar el final de la misión. Una de las opciones más discutidas es enviar una misión robótica que se acople al telescopio y guíe su descenso de forma controlada.

El objetivo sería dirigir su caída hacia el llamado Punto Nemo, una zona remota del océano Pacífico utilizada como “cementerio espacial”, donde suelen impactar naves y satélites retirados de servicio.

A pesar de la llegada de telescopios más modernos, como el James Webb, el Hubble sigue siendo una herramienta científica muy valiosa porque observa el universo en luz visible y ultravioleta, algo que complementa las observaciones infrarrojas de su sucesor.

Por eso, muchos científicos esperan que se encuentre una solución que permita prolongar su vida útil o al menos garantizar un final seguro para uno de los telescopios más importantes de la historia de la exploración espacial