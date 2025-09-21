La perla oculta de Buenos Aires: el restaurante que te sorprenderá con su cocina de mar

Dónde queda "La Pescadería"

"La Pescadería" se encuentra en Ciudad de la Paz 290, en pleno corazón de Palermo, uno de los barrios más concurridos y gastronómicamente activos de Buenos Aires. Por otro lado, abre sus puertas de martes a domingos, de 20 a 00, permitiendo que los comensales puedan cenar comida fresca y casera en cualquier momento de la noche.

Cómo llegar a "La Pescadería"

La Pescadería 2 "La Pescadería" abre sus puertas de martes a domingos. Redes sociales

Llegar a este restaurante porteño es sencillo gracias a su ubicación estratégica. Varias líneas de colectivo pasan cerca, como la 39, 111, 107 y 108, que conectan distintos puntos de la ciudad. Además, quienes prefieran el subte pueden bajarse en la estación Ministro Carranza de la línea D y caminar unos metros hasta llegar a destino.