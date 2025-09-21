La perla oculta de Buenos Aires: el restaurante que te sorprenderá con su cocina de mar
Ubicado en Palermo, los platos de este recinto hacen viajar a cualquier comensal a la costa con un solo bocado. Los detalles en la nota.
El circuito gastronómico de Buenos Aires destaca por su amplio abanico de opciones para almorzar o cenar, aunque solo unos pocos hacen viajar a los comensales con sus sabores y aromas. Estos recintos, además, cuentan con ambientes cálidos y clásicos, haciendo de una simple comida una experiencia única.
Uno de los restaurantes más destacados es "La Pescadería", ubicada en pleno corazón de Palermo. Como su nombre lo indica, es palabra habilitada para hablar de pescado, al mismo tiempo que está ambientado en referencia al mundo marítimo. Por otro lado, su estratégica ubicación permite acceder desde diferentes puntos de la ciudad.
Las especialidades de "La Pescadería"
Este bodegón porteño destaca por ofrecer un menú ilimitado que permite a los comensales disfrutar de todos los platos de la carta sin restricciones:
- Croquetas de langostinos y kanikama con salsa de maracuyá
- Empanadas de calamar en su tinta
- Rabas con salsa de tomates asados
- Pesca del día a las brasas de quebracho colorado
- Ceviche JAPO: salmón rosado, pesca del día y langostinos en leche de tigre oriental, con semillas de sésamo, verdeo y ají dulce
- Sushi nikkei
- Soufflé de mango
- Torta vasca
- Tres leches con Baileys
- Mousse de chocolate
Dónde queda "La Pescadería"
"La Pescadería" se encuentra en Ciudad de la Paz 290, en pleno corazón de Palermo, uno de los barrios más concurridos y gastronómicamente activos de Buenos Aires. Por otro lado, abre sus puertas de martes a domingos, de 20 a 00, permitiendo que los comensales puedan cenar comida fresca y casera en cualquier momento de la noche.
Cómo llegar a "La Pescadería"
Llegar a este restaurante porteño es sencillo gracias a su ubicación estratégica. Varias líneas de colectivo pasan cerca, como la 39, 111, 107 y 108, que conectan distintos puntos de la ciudad. Además, quienes prefieran el subte pueden bajarse en la estación Ministro Carranza de la línea D y caminar unos metros hasta llegar a destino.
