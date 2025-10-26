La razón por la que la primavera aumenta la energía y las ganas de hacer ejercicio

Razones por las que la primavera potencia la energía para hacer ejercicios

Perro ejercicio.jpg Los especialistas aconsejan tener una rutina equilibrada que combine ejercicios de fuerza, resistencia y flexibilidad.

los días más largos y luminosos estimulan la producción de hormonas que elevan el ánimo y la motivación, lo que facilita mantener una rutina de ejercicio constante. Clima más amable: las temperaturas templadas permiten entrenar al aire libre sin agotarse tan rápido, haciendo que la actividad física resulte más placentera.

el descanso mejora y el cuerpo dispone de más energía para moverse durante el día. Conexión social: el buen tiempo invita a compartir actividades deportivas con otras personas, reforzando la constancia y el entusiasmo.

Cómo aprovechar la energía primaveral para mejorar la salud

Los expertos recomiendan aprovechar la temporada para moverse al aire libre, ya sea durante la mañana o al atardecer, cuando el sol tiene un impacto leve. También aconsejan mantener una rutina equilibrada que combine ejercicios de fuerza, resistencia y flexibilidad, junto con buenos hábitos de descanso y alimentación para potenciar los resultados.