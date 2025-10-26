La razón por la que la primavera aumenta la energía y las ganas de hacer ejercicio
El aumento de las temperaturas promueve el entrenamiento al aire libre. ¿Qué dijeron los especialistas al respecto?
Realizar entrenamiento es esencial para llevar un estilo de vida sano, lejos de problemas de salud crónicos como diabetes o hipertensión. Moverse de manera frecuente, además, ayuda a reducir el estrés, aumentar la energía y mejorar la calidad del sueño.
Sin embargo, durante la temporada fría del año, que comprende de abril a agosto, la brecha de atletas desciende notablemente debido a diferentes factores. Los especialistas dieron su opinión y aseguraron que la participación aumenta durante la llegada de la primavera, justo cuando la temperatura asciende.
Razones por las que la primavera potencia la energía para hacer ejercicios
- Más horas de sol: los días más largos y luminosos estimulan la producción de hormonas que elevan el ánimo y la motivación, lo que facilita mantener una rutina de ejercicio constante.
- Clima más amable: las temperaturas templadas permiten entrenar al aire libre sin agotarse tan rápido, haciendo que la actividad física resulte más placentera.
- Sueño y energía en equilibrio: el descanso mejora y el cuerpo dispone de más energía para moverse durante el día.
- Conexión social: el buen tiempo invita a compartir actividades deportivas con otras personas, reforzando la constancia y el entusiasmo.
- Entorno estimulante: los paisajes coloridos y llenos de vida generan sensaciones positivas, disminuyen el estrés y motivan a mantenerse activo.
Cómo aprovechar la energía primaveral para mejorar la salud
Los expertos recomiendan aprovechar la temporada para moverse al aire libre, ya sea durante la mañana o al atardecer, cuando el sol tiene un impacto leve. También aconsejan mantener una rutina equilibrada que combine ejercicios de fuerza, resistencia y flexibilidad, junto con buenos hábitos de descanso y alimentación para potenciar los resultados.
