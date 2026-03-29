Sun Simiao: el filósofo que vivió mas de 100 años revela su secreto mas profundo para vivir mejor y sanar

La reflexión de Sun Simiao

Sun Simiao Simiao nació en el año 581 y vivió más de un siglo.

Simiao dejó frases que reflejan con claridad su forma de ver la vida, como aquella en la que planteaba que "aquel que no comprende la comida no es apto para vivir". Con más de 100 años de vida, sostenía que la longevidad no era casualidad, sino el resultado de conocer qué le hace bien a cada cuerpo.