Sun Simiao: el filósofo que vivió mas de 100 años revela su secreto mas profundo para vivir mejor y sanar
Sun Simiao es el sabio chino que reveló su secreto para evitar enfermedades y vivir cien años. Conoce qué alimentos comer para tu longevidad plena hoy mismo ya.
La idea de que la alimentación es la base de la salud fue uno de los pilares del pensamiento del filósofo chino Sun Simiao. Además, sostenía que el equilibrio del cuerpo comienza en el sistema digestivo y que la comida puede ser la primera herramienta para prevenir y tratar enfermedades.
Con esa mirada, Simiao, referente de la medicina tradicional china nacido en el año 581, se convirtió en una figura central en su época. Su extensa vida, que superó el siglo, y sus enseñanzas sobre bienestar y longevidad lo posicionaron como uno de los personajes más influyentes de la historia de China.
La reflexión de Sun Simiao
Simiao dejó frases que reflejan con claridad su forma de ver la vida, como aquella en la que planteaba que "aquel que no comprende la comida no es apto para vivir". Con más de 100 años de vida, sostenía que la longevidad no era casualidad, sino el resultado de conocer qué le hace bien a cada cuerpo.
En su visión, no se trataba de comer menos o contar calorías, sino de elegir bien. Por este motivo, advertía sobre ciertos hábitos, como abusar de alimentos fríos que, según su mirada, afectaban la digestión, y recomendaba priorizar productos naturales.
También insistía en no comer en exceso y dejar siempre una parte sin llenar, ya que consideraba que eso ayudaba a mantener el equilibrio del organismo. Con el paso del tiempo, su figura tomó un carácter casi mítico en China.
Sus enseñanzas siguieron circulando durante generaciones y su mensaje fue claro: cuidar lo que se consume no solo es una cuestión de salud, sino también una forma de valorar la vida.
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