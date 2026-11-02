La reflexión del filósofo Rafael Narbona: por qué un auto de lujo termina aburriendo y la verdadera felicidad radica en amar y ser amado
El escritor explicó por qué acumular bienes materiales no garantiza una vida plena y subrayó la importancia de los vínculos.
El filósofo español Rafael Narbona entiende que los bienes materiales no alcanzan para ser feliz.
“Un coche de 300.000 euros, a la larga produce hastío”, aseguró Narbona, de 63 años, en una entrevista con el medio Cuerpomente. Además afirmó: “La felicidad procede fundamentalmente de amar y ser amado”. Su idea reafirma el pensamiento de que acumular bienes puede convertirse en una búsqueda sin fin.
La reflexión del filosofo
Aquellas personas que depositan su bienestar exclusivamente en las posesiones materiales pueden caer en un ciclo de insatisfacción. Al conseguir algo que deseaban, comienzan a buscar otras cosas que cuestan aún más.
En ese sentido, ejemplificó su punto con aquellas personas que sueñan con vivir en barrios exclusivos, pero que, tras conseguir casas de varios millones de euros, pueden pasar a querer otra más grande, un avión privado o hasta un yate propio.
Narbona recordó, además, las reflexiones de los filósofos estoicos, que remarcaban la importancia de no desarrollar un apego excesivo a los objetos materiales. Para él, la clave no está en rechazar los gustos, sino en evitar que se transformen en lo único importante.
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