La visión de del filósofo español que sostiene que la felicidad es un anhelo de proyecto

Savater también advierte sobre los riesgos de convertir la felicidad en una obligación. "Uno no puede proponerse ser feliz mañana mismo porque se frustra", expresó al explicar que no se trata de un estado que pueda alcanzarse simplemente por decisión propia.

En ese sentido, considera que depender exclusivamente de las circunstancias externas puede generar decepciones, ya que las condiciones de la vida cambian constantemente.

Otra de sus reflexiones apunta a la importancia de dejar de postergar el bienestar. Según el escritor, muchas personas creen que serán felices cuando alcancen determinada edad, cumplan una meta o consigan aquello que desean, sin valorar lo que experimentan en el presente.

En su ensayo Jardines interiores, publicado en 2014, Savater profundizó esta idea con otra frase: "El secreto de la felicidad es tener gustos sencillos y una mente compleja".

Para el filósofo, aprender a disfrutar de las pequeñas experiencias cotidianas, mantener la curiosidad y desarrollar una mirada crítica sobre el mundo puede contribuir a una vida más satisfactoria.

De esta manera, Fernando Savater propone reflexionar sobre la felicidad desde una perspectiva menos exigente, en la que el bienestar no dependa únicamente de alcanzar grandes objetivos, sino también de reconocer el valor de aquello que ya forma parte de nuestra vida.