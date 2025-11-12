Una señal de radio da nuevas pistas sobre la naturaleza del cometa 3I/ATLAS

El hecho de que el 31/ATLAS contenga o libere compuestos con agua confirmaría que se trata de un cometa y no de otro tipo de objeto interestelar. Al respecto, Küppers sostuvo que anteriormente se detectaron señales similares en numerosos astros del sistema solar. Otros especialistas decidieron ser cautelosos y aguardan la aproximación a la Tierra para reafirmar con exactitud su naturaleza.

¿Cuándo se acercará el 3I/ATLAS a la Tierra?

planeta tierra @NASA_es

El objeto interestelar conocido como 3I/ATLAS fue detectado a principios de julio de este año desde el observatorio chileno del Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS), de ahí parte de su nombre. Desde entonces, la comunidad astronómica espera el día en el que el objeto interestelar alcance su punto más cercano respecto de la Tierra para poder observarlo, analizarlo y estudiarlo con mayor precisión.

Según la NASA, el 3I/ATLAS tendrá su acercamiento a la Tierra en diciembre 2025, cuando se ubique a unos 270 millones de kilómetros del planeta, sin representar una amenaza. Recientemente, la Agencia Espacial Europea fijó el 19 de diciembre como fecha exacta en la que el objeto interestelar alcanzará ese punto.