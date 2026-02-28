Quién es el escritor que asegura que "siempre hemos vivido en el apocalipsis"
Filósofos y lectores atentos siguieron al escritor László Krasznahorkai en su presentación en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.
Desde que ganó el Nobel de Literatura el 11 de diciembre, László Krasznahorkai se refugió en sus libros para observar el mundo, escribiendo a mano “para intentar comprender un mundo cada vez más confuso”. Reapareció en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, donde reflexionó sobre la historia y aseguró que “siempre hemos vivido en el apocalipsis”, pensamiento compartido por filósofos.
El escritor húngaro, nacido en Gyula en 1954, había cancelado una charla previa en el CCCB por el torbellino del Nobel. Vestido de negro y con su larga melena blanca, habló sobre su literatura, criticó las “baratijas” de moda y se refirió al futuro incierto de Hungría si Viktor Orban gana las elecciones, aconsejando que sus compatriotas “huyan” ante ese escenario.
Krasznahorkai contó que sigue escribiendo con su mano izquierda, a pluma y papel, como Endre Ady, y destacó que el arte y los libros nos elevan más allá de la tecnología, como dicen los grandes filósofos. Su visita también promociona la próxima publicación en español de Herscht 07769, a través de la editorial Acantilado, responsable de títulos como El barón Wenckheim vuelve a casa y Guerra y guerra.
Pobreza y miseria
Durante su encuentro con la prensa, el escritor húngaro señaló que hay dos términos que suelen asociarse con su obra: “miseria” y “apocalipsis”. Sobre la primera, aclaró que “no escribo sobre la miseria, sino sobre la pobreza. Son palabras parecidas, pero con diferencias.
Los pobres conservan su cultura y espíritu, aunque carezcan de dinero. La miseria, en cambio, es total, tanto en lo material como en lo espiritual. Quizá debería haber profundizado más en la miseria absoluta, que es cada vez más visible en el mundo, pero no reduciría mi literatura a un reflejo de la miseria social”, reflexionó el autor, considerado un referente por muchos filósofos de la literatura contemporánea.
Krasznahorkai explicó que se aferra al arte de calidad: “El arte nos sostiene, pero en las últimas dos décadas no encontré libros sobre personas en miseria que solo conservan su dignidad. Esas figuras serían un buen punto de partida para mi obra”, agregó.
En cuanto al “apocalipsis”, recordó que fue Susan Sontag quien primero lo definió como “el maestro del apocalipsis”, y que el jurado del Nobel de Literatura retomó ese término al destacar su “obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. Krasznahorkai añadió: “El apocalipsis no es algo eventual, sino la forma en que se desarrolla la historia. Es caer y levantarse constantemente. Siempre hemos vivido en el apocalipsis”.
Para ilustrarlo, mencionó ejemplos contemporáneos: “Gente mala como Vladimir Putin ha existido siempre. En mis libros, los ángeles traen mensajes reveladores y son sacrificados por los pecados colectivos. Hoy, ni siquiera comprenden los mensajes, pero siguen siendo víctimas de ellos”, cerró, dejando en evidencia la mirada crítica de su literatura y de los grandes filósofos sobre el mundo actual.
