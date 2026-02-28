Quién es el escritor que asegura que "siempre hemos vivido en el apocalipsis"

László Krasznahorkai 1

Krasznahorkai explicó que se aferra al arte de calidad: “El arte nos sostiene, pero en las últimas dos décadas no encontré libros sobre personas en miseria que solo conservan su dignidad. Esas figuras serían un buen punto de partida para mi obra”, agregó.

En cuanto al “apocalipsis”, recordó que fue Susan Sontag quien primero lo definió como “el maestro del apocalipsis”, y que el jurado del Nobel de Literatura retomó ese término al destacar su “obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. Krasznahorkai añadió: “El apocalipsis no es algo eventual, sino la forma en que se desarrolla la historia. Es caer y levantarse constantemente. Siempre hemos vivido en el apocalipsis”.

Para ilustrarlo, mencionó ejemplos contemporáneos: “Gente mala como Vladimir Putin ha existido siempre. En mis libros, los ángeles traen mensajes reveladores y son sacrificados por los pecados colectivos. Hoy, ni siquiera comprenden los mensajes, pero siguen siendo víctimas de ellos”, cerró, dejando en evidencia la mirada crítica de su literatura y de los grandes filósofos sobre el mundo actual.