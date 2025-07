Las mejores canciones para iniciar tu mañana con energía, según la IA.

La inteligencia artificial reveló las mejores canciones para empezar el día

Estas son las canciones destacadas por ChatGPT para escuchar por la mañana cuando uno se despierta:

"Here Comes the Sun" – The Beatles

Una joya atemporal compuesta por George Harrison, ideal para despertar suavemente pero con optimismo. La melodía es luminosa, los arreglos de guitarra y cuerdas tienen una frescura primaveral, y su letra transmite esperanza y renovación. Perfecta para mañanas soleadas o para invocar el buen ánimo en días grises.

Embed - The Beatles - Here Comes The Sun (2019 Mix)

"Color Esperanza" – Diego Torres

Este himno del pop latino se convirtió en una canción motivadora para millones. Su mensaje de superación y su estribillo poderoso son una dosis directa de energía emocional. La percusión y los arreglos orquestales hacen que el cuerpo quiera moverse apenas empieza.

Embed - Diego Torres - Color Esperanza (Official Video)

"Dog Days Are Over" – Florence + The Machine

Ideal si querés un subidón de energía a mitad de la rutina matutina. Comienza de forma pausada, con arpas y una voz etérea, pero va creciendo hasta un estallido rítmico contagioso. La letra habla de dejar atrás los malos tiempos y celebrar la libertad emocional, un mensaje muy poderoso para empezar el día con impulso.

Embed - Florence + The Machine - Dog Days Are Over (2010 Version) (Official Music Video)

"Universos Paralelos" – Jorge Drexler y Ana Tijoux

Para quienes prefieren comenzar el día con calma y profundidad. Tiene un ritmo downtempo suave y envolvente, y su letra poética invita a la contemplación sin caer en la melancolía. Es ideal para mañanas reflexivas o para quienes buscan una belleza sutil en la rutina.

Embed - Jorge Drexler - Universos paralelos (Videoclip oficial) Ft. Ana Tijoux

"Lovely Day" – Bill Withers

Un clásico del soul que puede levantar el ánimo con una simple sonrisa. La voz cálida de Withers repite “It’s gonna be a lovely day” como un mantra. Su ritmo relajado pero firme la hace ideal para acompañar el desayuno o preparar el cuerpo y mente para lo que venga.

Embed - Bill Withers - Lovely Day (Official Audio)

"Rayando el sol" – Maná

Si bien la letra tiene un tono melancólico, su energía rockera y los acordes vibrantes la convierten en un empujón anímico. Es una canción que, por su popularidad y familiaridad en América Latina, genera una especie de conexión emocional que puede ser reconfortante a la mañana.

Embed - Maná - Rayando El Sol (Video Oficial)

"Electric Feel" – MGMT

Este tema combina psicodelia, electrónica y pop de forma magnética. Tiene un ritmo que invita al movimiento sin ser acelerado. Es una gran opción para quien quiera una mañana moderna, creativa y con una vibra distinta a lo habitual.

Embed - MGMT - Electric Feel (Official HD Video)

"La Bicicleta" – Carlos Vives y Shakira

Una explosión de alegría. La combinación del vallenato y el pop latino, junto con la química vocal entre ambos artistas, transmite una sensación de movimiento, verano y cercanía. Ideal para sacarse el sueño y empezar el día con ritmo en el cuerpo.

Embed - Carlos Vives, Shakira - La Bicicleta

"Walking on Sunshine" – Katrina & The Waves

Es una canción casi hecha a medida para las mañanas: el ritmo es directo, alegre y optimista. Su repetitivo “I’m walking on sunshine, wooah!” es prácticamente imposible de escuchar sin esbozar una sonrisa. Sirve para eliminar el desgano de cualquier lunes.

Embed - Katrina & The Waves - Walking On Sunshine (Official Music Video)

"Hoy" – Gloria Estefan

La melodía andina y el pulso constante le dan a esta canción un equilibrio entre fuerza y ternura. Es una declaración de amor, pero también una afirmación personal: “Hoy voy a verte de nuevo”. Ideal para días especiales o para cuando se necesita una inyección de motivación suave pero segura.