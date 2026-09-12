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Los descuentos del Banco Nación en supermercados para el mes de septiembre

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Según la cadena y el día elegido, hay reintegros, descuentos especiales y hasta promociones sin tope.

Ofertas de supermercados

Ofertas de supermercados

Durante septiembre, el Banco Nación (BNA) mantiene una serie de promociones que permiten ahorrar en las compras cotidianas. Los beneficios alcanzan a algunas de las principales cadenas de supermercados del país y varían de acuerdo con el día de la semana.

Entre las promociones disponibles aparecen descuentos de entre el 20% y el 35%, además de reintegros cuyos topes pueden alcanzar los $25.000. Por este motivo, organizar las compras según el comercio y la jornada en la que se realicen puede marcar una diferencia importante en el gasto mensual.

Para acceder a estos beneficios es necesario prestar atención a las condiciones particulares de cada promoción. En varios casos, el pago debe efectuarse con tarjetas del Banco Nación adheridas a MODO, mientras que también existen propuestas que requieren abonar mediante código QR.

Uno a uno, los descuentos disponibles gracias al Banco Nación

Los lunes, ChangoMás ofrece un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $25.000 por usuario y por mes. La compra mínima es de $75.000 y para alcanzar el máximo de devolución es necesario gastar $125.000.

Ese mismo día, Supermercado El Nene cuenta con un 25% de descuento y un reintegro máximo de $20.000 mensuales. En este caso, una compra de $80.000 permite alcanzar el máximo beneficio disponible.

Los martes, una de las promociones más importantes corresponde a Coto, donde los clientes pueden obtener un 20% de descuento sin tope de reintegro. La condición es realizar el pago mediante código QR.

También los martes, Cooperativa Obrera ofrece un 20% de descuento con un tope mensual de $15.000. Para aprovechar la devolución completa, el consumo debe alcanzar los $75.000.

Los miércoles, ChangoMás incrementa el porcentaje de ahorro y ofrece un 35% de descuento, con un tope de reintegro de $15.000 por usuario y por semana. Con una compra cercana a los $42.900 es posible alcanzar ese límite.

Para quienes realizan compras mayoristas, los jueves aparece el beneficio de Mayorista Nini, con un 20% de descuento y un máximo de devolución de $20.000. No exige un monto mínimo y el reintegro máximo se alcanza gastando $100.000.

Durante los viernes y sábados, Supermercados Día ofrece un 20% de descuento, con un tope mensual de $20.000 por usuario. La compra mínima para acceder a la promoción es de $35.000, mientras que con consumos por $100.000 se alcanza la devolución máxima.

Otra alternativa aparece durante los viernes, sábados y domingos en Disco y Vea. Ambas cadenas cuentan con un 20% de descuento y un tope de reintegro de $25.000 por banco y por mes. La compra mínima es de $100.000 y se necesitan consumos por $125.000 para alcanzar el máximo.

Por último, los domingos, ChangoMás suma una alternativa para quienes prefieren comprar desde su casa. La promoción online contempla un 20% de descuento, con un reintegro máximo de $20.000 mensuales y una compra mínima de $30.000. Para obtener la devolución completa se deben gastar $100.000.

Entre todas las alternativas, Coto se destaca por ofrecer un 20% sin límite de reintegro, aunque exclusivamente mediante pagos con QR. ChangoMás también aparece entre las opciones más atractivas gracias al 35% de los miércoles, mientras que Disco y Vea permiten recuperar hasta $25.000.

De esta manera, revisar el calendario antes de hacer las compras puede ser clave para aprovechar al máximo los descuentos del Banco Nación durante septiembre y reducir una parte del gasto mensual en supermercados.

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