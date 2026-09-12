Los descuentos del Banco Nación en supermercados para el mes de septiembre

Los martes, una de las promociones más importantes corresponde a Coto, donde los clientes pueden obtener un 20% de descuento sin tope de reintegro. La condición es realizar el pago mediante código QR.

También los martes, Cooperativa Obrera ofrece un 20% de descuento con un tope mensual de $15.000. Para aprovechar la devolución completa, el consumo debe alcanzar los $75.000.

Los miércoles, ChangoMás incrementa el porcentaje de ahorro y ofrece un 35% de descuento, con un tope de reintegro de $15.000 por usuario y por semana. Con una compra cercana a los $42.900 es posible alcanzar ese límite.

Para quienes realizan compras mayoristas, los jueves aparece el beneficio de Mayorista Nini, con un 20% de descuento y un máximo de devolución de $20.000. No exige un monto mínimo y el reintegro máximo se alcanza gastando $100.000.

Durante los viernes y sábados, Supermercados Día ofrece un 20% de descuento, con un tope mensual de $20.000 por usuario. La compra mínima para acceder a la promoción es de $35.000, mientras que con consumos por $100.000 se alcanza la devolución máxima.

Otra alternativa aparece durante los viernes, sábados y domingos en Disco y Vea. Ambas cadenas cuentan con un 20% de descuento y un tope de reintegro de $25.000 por banco y por mes. La compra mínima es de $100.000 y se necesitan consumos por $125.000 para alcanzar el máximo.

Por último, los domingos, ChangoMás suma una alternativa para quienes prefieren comprar desde su casa. La promoción online contempla un 20% de descuento, con un reintegro máximo de $20.000 mensuales y una compra mínima de $30.000. Para obtener la devolución completa se deben gastar $100.000.

Entre todas las alternativas, Coto se destaca por ofrecer un 20% sin límite de reintegro, aunque exclusivamente mediante pagos con QR. ChangoMás también aparece entre las opciones más atractivas gracias al 35% de los miércoles, mientras que Disco y Vea permiten recuperar hasta $25.000.

De esta manera, revisar el calendario antes de hacer las compras puede ser clave para aprovechar al máximo los descuentos del Banco Nación durante septiembre y reducir una parte del gasto mensual en supermercados.