La guía completa de descuentos vigentes en septiembre: cómo acceder

Entre los principales descuentos informados para el mes se encuentran:

ChangoMás: los lunes ofrece 20% de descuento, con un tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $75.000. Los domingos, en tanto, hay 20% de descuento para compras online, con un máximo de $20.000 mensuales y un mínimo de compra de $30.000.

los lunes ofrece 20% de descuento, con un tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $75.000. Los domingos, en tanto, hay 20% de descuento para compras online, con un máximo de $20.000 mensuales y un mínimo de compra de $30.000. Coto: 20% de descuento los martes pagando mediante QR, sin tope de reintegro.

20% de descuento los martes pagando mediante QR, sin tope de reintegro. Cooperativa Obrera: 20% de descuento, con un límite de devolución de $15.000 por mes.

20% de descuento, con un límite de devolución de $15.000 por mes. Mayorista Nini: los jueves cuenta con 20% de descuento, sin compra mínima y con un tope de $20.000.

los jueves cuenta con 20% de descuento, sin compra mínima y con un tope de $20.000. DIA: los viernes y sábados ofrece 20% de descuento, con un máximo de $20.000 mensuales y una compra mínima de $35.000.

los viernes y sábados ofrece 20% de descuento, con un máximo de $20.000 mensuales y una compra mínima de $35.000. Disco y Vea: viernes, sábados y domingos tienen 20% de descuento, con un tope de $25.000 por banco al mes y una compra mínima de $100.000.

viernes, sábados y domingos tienen 20% de descuento, con un tope de $25.000 por banco al mes y una compra mínima de $100.000. Supermercado El Nene: 25% de descuento los lunes, con un tope mensual de $20.000 por usuario.

Los jubilados que cobran sus haberes mediante Banco Nación también cuentan con un beneficio específico: un reintegro del 5% en Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto. Se aplica de lunes a viernes pagando con BNA+ MODO, con hasta $5.000 semanales y un máximo de $20.000 mensuales.

Las promociones también alcanzan a los combustibles. Los viernes se ofrece un 20% de reintegro en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf, con un límite de $10.000 por mes. En Shell se suma un 5% adicional, también los viernes, con un tope mensual de $3.000.

Para quienes estén organizando un viaje, existen 3 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas, mientras que hoteles, alquiler de autos, agencias de viajes y pasajes nacionales pueden financiarse en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Despegar, por su parte, cuenta con hasta 9 cuotas sin interés.

En gastronomía, la denominada Ruta Gourmet ofrece 20% de descuento, con un máximo de $10.000 por compra y hasta tres operaciones mensuales, en establecimientos adheridos como Bonafide, Atalaya, Antares y La Fonte D'Oro, entre otros.

También hay beneficios para otros gastos habituales. Las veterinarias adheridas ofrecen 10% de descuento y 3 cuotas sin interés los lunes, mientras que las ópticas cuentan con 10% de descuento sin tope y 3 cuotas sin interés los jueves. En librerías como Cúspide, El Ateneo y Yenny hay 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés los sábados, con un límite de $10.000 por compra.

Por último, quienes busquen equipamiento para el hogar o tecnología pueden encontrar hasta 20 cuotas sin interés en comercios y marcas seleccionadas como Frávega, On City, LG, Coppel, Megatone, Naldo y Motorola. También hay 12 cuotas sin interés en JBL y Samsung y 6 cuotas en Arredo.

Para aprovechar cada promoción es fundamental consultar previamente las condiciones y pagar con el medio habilitado, ya que no todos los beneficios funcionan de la misma manera. Los días disponibles, los topes y la cantidad de cuotas pueden variar según el comercio y la promoción elegida.