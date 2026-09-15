La guía completa de descuentos vigentes en septiembre: cómo acceder
El Banco Nación mantiene durante septiembre una amplia variedad de descuentos, reintegros y opciones de financiación en supermercados, combustibles y otros rubros.
Durante septiembre, los clientes del Banco Nación (BNA) pueden acceder a diferentes promociones para reducir gastos cotidianos. La propuesta incluye beneficios en supermercados y mayoristas, además de descuentos en combustibles, gastronomía, veterinarias, ópticas y otros comercios.
A esto se suman alternativas de financiación para viajes, electrodomésticos, tecnología, indumentaria y neumáticos, entre otros productos. En buena parte de las promociones, el requisito es utilizar tarjetas del Banco Nación asociadas a MODO, aunque las condiciones, los topes de reintegro y los días disponibles cambian según cada beneficio.
La propuesta permite distribuir las compras durante la semana para aprovechar las promociones disponibles. Por eso, antes de realizar una operación es importante revisar el comercio adherido, el medio de pago exigido, el monto mínimo y el límite de devolución correspondiente.
Entre las opciones aparecen descuentos que alcanzan el 35% en determinados supermercados, reintegros en estaciones de servicio y financiación de hasta 20 cuotas sin interés para algunos bienes durables. También existen condiciones particulares para jubilados que cobran sus haberes a través del BNA.
Los mejores descuentos con Banco Nación y MODO
Uno de los rubros con mayor cantidad de promociones durante septiembre es el de supermercados y mayoristas. Los beneficios se distribuyen en diferentes días, por lo que es posible planificar las compras según el comercio elegido.
Entre los principales descuentos informados para el mes se encuentran:
- ChangoMás: los lunes ofrece 20% de descuento, con un tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $75.000. Los domingos, en tanto, hay 20% de descuento para compras online, con un máximo de $20.000 mensuales y un mínimo de compra de $30.000.
- Coto: 20% de descuento los martes pagando mediante QR, sin tope de reintegro.
- Cooperativa Obrera: 20% de descuento, con un límite de devolución de $15.000 por mes.
- Mayorista Nini: los jueves cuenta con 20% de descuento, sin compra mínima y con un tope de $20.000.
- DIA: los viernes y sábados ofrece 20% de descuento, con un máximo de $20.000 mensuales y una compra mínima de $35.000.
- Disco y Vea: viernes, sábados y domingos tienen 20% de descuento, con un tope de $25.000 por banco al mes y una compra mínima de $100.000.
- Supermercado El Nene: 25% de descuento los lunes, con un tope mensual de $20.000 por usuario.
Los jubilados que cobran sus haberes mediante Banco Nación también cuentan con un beneficio específico: un reintegro del 5% en Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto. Se aplica de lunes a viernes pagando con BNA+ MODO, con hasta $5.000 semanales y un máximo de $20.000 mensuales.
Las promociones también alcanzan a los combustibles. Los viernes se ofrece un 20% de reintegro en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf, con un límite de $10.000 por mes. En Shell se suma un 5% adicional, también los viernes, con un tope mensual de $3.000.
Para quienes estén organizando un viaje, existen 3 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas, mientras que hoteles, alquiler de autos, agencias de viajes y pasajes nacionales pueden financiarse en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Despegar, por su parte, cuenta con hasta 9 cuotas sin interés.
En gastronomía, la denominada Ruta Gourmet ofrece 20% de descuento, con un máximo de $10.000 por compra y hasta tres operaciones mensuales, en establecimientos adheridos como Bonafide, Atalaya, Antares y La Fonte D'Oro, entre otros.
También hay beneficios para otros gastos habituales. Las veterinarias adheridas ofrecen 10% de descuento y 3 cuotas sin interés los lunes, mientras que las ópticas cuentan con 10% de descuento sin tope y 3 cuotas sin interés los jueves. En librerías como Cúspide, El Ateneo y Yenny hay 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés los sábados, con un límite de $10.000 por compra.
Por último, quienes busquen equipamiento para el hogar o tecnología pueden encontrar hasta 20 cuotas sin interés en comercios y marcas seleccionadas como Frávega, On City, LG, Coppel, Megatone, Naldo y Motorola. También hay 12 cuotas sin interés en JBL y Samsung y 6 cuotas en Arredo.
Para aprovechar cada promoción es fundamental consultar previamente las condiciones y pagar con el medio habilitado, ya que no todos los beneficios funcionan de la misma manera. Los días disponibles, los topes y la cantidad de cuotas pueden variar según el comercio y la promoción elegida.
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