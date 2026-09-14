Cuáles son las mejores opciones para ahorrar en septiembre: los supermercados con promociones

Los jueves también aparecen como una jornada para prestar atención. Durante septiembre, las compras online realizadas bajo determinadas condiciones con Mastercard y Cuenta Digital de Carrefour Banco tienen un 20% de ahorro, con un tope semanal de $10.000.

Cómo combinar la app Mi Carrefour con billeteras virtuales en el supermercado

Una estrategia para conseguir un mayor ahorro consiste en registrarse en Mi Carrefour y revisar, antes de pagar, qué beneficio corresponde según el perfil del cliente. El programa ofrece precios y promociones exclusivas que pueden variar de acuerdo con las condiciones establecidas por la cadena.

Además, durante septiembre existen promociones externas vinculadas con billeteras y aplicaciones de pago. Por ejemplo, se informaron descuentos de Carrefour asociados a Mercado Pago en días específicos, aunque estos beneficios deben revisarse antes de comprar porque pueden tener condiciones particulares según el formato de la tienda y el medio utilizado.

Sin embargo, acumular promociones no siempre es posible. Carrefour aclara que los cupones online no son acumulables con descuentos bancarios ni beneficios de ANSES, mientras que otras promociones sí pueden admitir combinaciones. Por eso, comparar el ahorro final antes de pagar permite elegir la opción más conveniente.

Las ofertas destacadas de la semana en las góndolas de Carrefour

Además de los descuentos vinculados con bancos y medios de pago, Carrefour mantiene ofertas sobre productos y marcas seleccionadas. Entre el 9 y el 15 de septiembre, por ejemplo, se encuentra disponible una promoción de segunda unidad con hasta 80% de descuento en determinadas marcas, bajo las condiciones establecidas por Carrefour Banco.

Estas promociones pueden resultar especialmente convenientes al momento de comprar productos de almacén, limpieza, higiene personal o artículos de consumo frecuente, principalmente cuando se trata de productos que pueden almacenarse durante varias semanas.

La recomendación es comparar el precio final por unidad y no guiarse solamente por el porcentaje anunciado. También conviene revisar si el producto participa de otras promociones, cuáles son las exclusiones y qué medio de pago exige cada beneficio.

De esta manera, organizar la compra según los días de descuento de Carrefour, utilizar Mi Carrefour y prestar atención a las promociones semanales permite encontrar distintas alternativas para reducir el gasto durante septiembre.