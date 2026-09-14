Cuáles son las mejores opciones para ahorrar en septiembre: los supermercados con promociones
Carrefour aparece entre las alternativas con descuentos durante varios días de la semana, aunque la clave está en elegir correctamente el medio de pago y combinar los beneficios disponibles.
Con el aumento del costo de los alimentos y productos de uso cotidiano, las promociones de los supermercados se convirtieron en una herramienta importante para organizar las compras. Bancos, billeteras virtuales y programas propios de las cadenas ofrecen diferentes posibilidades para conseguir descuentos y reintegros.
Durante septiembre, Carrefour cuenta con un calendario que incluye beneficios asociados a Mi Carrefour, Carrefour Banco y determinados medios de pago. Dependiendo del día elegido, es posible encontrar rebajas directas, promociones especiales y descuentos sobre productos seleccionados.
Por este motivo, antes de llenar el carrito conviene revisar las condiciones de cada promoción. No todos los beneficios tienen los mismos topes, exclusiones o posibilidades de acumulación, por lo que planificar el día de compra puede marcar una diferencia considerable en el gasto final.
Cuáles son los días clave para ahorrar en el supermercado Carrefour
El calendario de septiembre presenta diferentes oportunidades. Entre ellas, los clientes de Mi Carrefour pueden encontrar un 10% para mayores de 60 años o beneficiarios de ANSES de lunes a miércoles, mientras que los jóvenes de entre 18 y 24 años cuentan con un 10% de lunes a jueves, sujeto a las condiciones del programa.
Por otra parte, quienes utilizan productos de Carrefour Banco tienen otras alternativas. Los lunes y martes en Carrefour Maxi se ofrece un 15% de descuento abonando en un pago con la tarjeta de crédito de la entidad, mientras que los sábados y domingos la Cuenta Digital ofrece un 10% de descuento en los formatos adheridos.
Los jueves también aparecen como una jornada para prestar atención. Durante septiembre, las compras online realizadas bajo determinadas condiciones con Mastercard y Cuenta Digital de Carrefour Banco tienen un 20% de ahorro, con un tope semanal de $10.000.
Cómo combinar la app Mi Carrefour con billeteras virtuales en el supermercado
Una estrategia para conseguir un mayor ahorro consiste en registrarse en Mi Carrefour y revisar, antes de pagar, qué beneficio corresponde según el perfil del cliente. El programa ofrece precios y promociones exclusivas que pueden variar de acuerdo con las condiciones establecidas por la cadena.
Además, durante septiembre existen promociones externas vinculadas con billeteras y aplicaciones de pago. Por ejemplo, se informaron descuentos de Carrefour asociados a Mercado Pago en días específicos, aunque estos beneficios deben revisarse antes de comprar porque pueden tener condiciones particulares según el formato de la tienda y el medio utilizado.
Sin embargo, acumular promociones no siempre es posible. Carrefour aclara que los cupones online no son acumulables con descuentos bancarios ni beneficios de ANSES, mientras que otras promociones sí pueden admitir combinaciones. Por eso, comparar el ahorro final antes de pagar permite elegir la opción más conveniente.
Las ofertas destacadas de la semana en las góndolas de Carrefour
Además de los descuentos vinculados con bancos y medios de pago, Carrefour mantiene ofertas sobre productos y marcas seleccionadas. Entre el 9 y el 15 de septiembre, por ejemplo, se encuentra disponible una promoción de segunda unidad con hasta 80% de descuento en determinadas marcas, bajo las condiciones establecidas por Carrefour Banco.
Estas promociones pueden resultar especialmente convenientes al momento de comprar productos de almacén, limpieza, higiene personal o artículos de consumo frecuente, principalmente cuando se trata de productos que pueden almacenarse durante varias semanas.
La recomendación es comparar el precio final por unidad y no guiarse solamente por el porcentaje anunciado. También conviene revisar si el producto participa de otras promociones, cuáles son las exclusiones y qué medio de pago exige cada beneficio.
De esta manera, organizar la compra según los días de descuento de Carrefour, utilizar Mi Carrefour y prestar atención a las promociones semanales permite encontrar distintas alternativas para reducir el gasto durante septiembre.
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