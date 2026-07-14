Video: una enfermera simuló estar embarazada y quiso robar una beba de un hospital de Brasil
La mujer no logró llevar a cabo la acción gracias a la intervención de la tía del bebé. El incidente quedó grabado por las cámaras de seguridad.
Una enfermera fue detenida en Teresina, Brasil, acusada de intentar robarse a una beba de una maternidad. La mujer habría simulado estar embarazada ante su familia y fue descubierta cuando intentaba llevarse a larecién nacida dentro de una bolsa negra.
El hecho ocurrió el lunes 6 de julio en la Maternidad Doña Evangelina Rosa, donde Auricélia Rocha trabajaba desde hacía dos años. Ese día estaba de licencia, pero ingresó al hospital y le dijo a la mamá de la beba, una adolescente de 14 años, que debía llevarse a la niña para un examen de rutina.
La actitud de la mujer despertó sospechas en la tía de la recién nacida, Daniela, que decidió seguirla. Unos minutos después, la técnica salió de la habitación sin la beba, cargando una gran bolsa negra, y entró al baño.
“Ella va al baño y yo ya estoy observando la situación. Siento que algo no anda bien”, declaró la mujer.
A la 13:45, Daniela interceptó a la empleada, que se había cambiado de ropa, le sacó la bolsa y encontró a su sobrina dentro.
“Cuando la saqué, ahí estaba la bebé. Le pregunté: “¡Señora, por Dios! ¿Qué hace con esta niña en esa bolsa?’. Inmediatamente saqué a la bebé y empecé a pedir ayuda", contó.
Según reconstruyó la Policía, Rocha había simulado un embarazo ante su familia. En su casa tenía preparada una habitación con pañales, ropa de bebé, una bañera y un moisés. “Todos los familiares dijeron que creían que estaba embarazada, aunque nunca mostró ningún examen”, indicaron investigadores al medio local g1.
En un primer momento, la enfermera no fue detenida y su familia la internó en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, tras la denuncia de la familia de la beba, se concretó su arresto.
Rocha no declaró. Su abogado, Tiago Carvalho Moreira, aseguró que fue diagnosticada con síntomas esquizofrénicos, estaba bajo tratamiento psiquiátrico y presentaba “una importante alteración en su comprensión de la realidad que vive”.
También sostuvo que la mujer recibe tratamiento tras haber sufrido abortos espontáneos en el pasado. “Debido a estos abortos, está traumatizada. Cree firmemente que todavía está embarazada”, afirmó.
Sin embargo, la Policía aclaró que hasta el momento no existen pruebas que indiquen incapacidad penal.
“Por más que este delito sea extremadamente inusual, no trabajamos con la hipótesis de insanía mental que excluya la responsabilidad por lo que hizo”, señaló uno de los investigadores.
Las autoridades también determinaron que Rocha actuó sola y enfrenta cargos por intento de secuestro de menor, delito que prevé una pena de dos a ocho años de prisión.
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