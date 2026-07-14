Video: una enfermera simuló estar embarazada y quiso robar una beba de un hospital de Brasil

“Cuando la saqué, ahí estaba la bebé. Le pregunté: “¡Señora, por Dios! ¿Qué hace con esta niña en esa bolsa?’. Inmediatamente saqué a la bebé y empecé a pedir ayuda", contó.

Según reconstruyó la Policía, Rocha había simulado un embarazo ante su familia. En su casa tenía preparada una habitación con pañales, ropa de bebé, una bañera y un moisés. “Todos los familiares dijeron que creían que estaba embarazada, aunque nunca mostró ningún examen”, indicaron investigadores al medio local g1.

En un primer momento, la enfermera no fue detenida y su familia la internó en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, tras la denuncia de la familia de la beba, se concretó su arresto.

La enfermera quedó detenida tras intentar robar un bebé de un hospital.

Rocha no declaró. Su abogado, Tiago Carvalho Moreira, aseguró que fue diagnosticada con síntomas esquizofrénicos, estaba bajo tratamiento psiquiátrico y presentaba “una importante alteración en su comprensión de la realidad que vive”.

También sostuvo que la mujer recibe tratamiento tras haber sufrido abortos espontáneos en el pasado. “Debido a estos abortos, está traumatizada. Cree firmemente que todavía está embarazada”, afirmó.

Sin embargo, la Policía aclaró que hasta el momento no existen pruebas que indiquen incapacidad penal.

“Por más que este delito sea extremadamente inusual, no trabajamos con la hipótesis de insanía mental que excluya la responsabilidad por lo que hizo”, señaló uno de los investigadores.

Las autoridades también determinaron que Rocha actuó sola y enfrenta cargos por intento de secuestro de menor, delito que prevé una pena de dos a ocho años de prisión.