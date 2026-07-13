Una de las figuras de Cabo Verde fue oficializado como refuerzo de un gigante de Brasil

El buen rendimiento de Cabral no pasó inadvertido para varios clubes, aunque finalmente fue Gremio el que logró concretar su incorporación. El futbolista suma una importante experiencia en el fútbol europeo, donde defendió las camisetas de Sporting de Lisboa, Olympiakos, Salernitana, Lazio y Estrela Amadora.

Su velocidad, capacidad para jugar por los dos costados del ataque y facilidad para desequilibrar en el uno contra uno fueron algunas de las cualidades que despertaron el interés del conjunto brasileño. Además, puede desempeñarse como extremo izquierdo, extremo derecho e incluso por el centro del frente ofensivo, una versatilidad que amplía las alternativas para el entrenador.

Luego del triunfo amistoso frente a Cruzeiro disputado en Brasilia, el entrenador Luis Castro se refirió públicamente a la incorporación del atacante caboverdiano y explicó los motivos por los que considera que puede aportar al funcionamiento del equipo. "Es un jugador que estuvo en el Mundial, que juega tanto por la izquierda como por el centro y que se incorpora a un grupo profundamente comprometido con el trabajo y con su objetivo para la temporada. Creo que tiene la capacidad de encajar en nuestra plantilla", manifestó el director técnico.

Con su llegada, la entidad de Porto Alegre busca potenciar un plantel que afrontará una segunda mitad de temporada cargada de compromisos. Además del torneo local, el equipo disputará los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Bolívar. En caso de superar esa serie, el siguiente rival será San Pablo, por lo que el club pretende llegar con un plantel competitivo a esa instancia.