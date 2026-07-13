Una de las figuras de Cabo Verde fue oficializado como refuerzo de un gigante de Brasil
El club brasileño oficializó la contratación del extremo caboverdiano luego de quedar con el pase en su poder, una de las revelaciones de la Copa del Mundo 2026.
La notable campaña de Cabo Verde en el Mundial 2026 continúa dejando consecuencias positivas para varios de sus futbolistas. Uno de ellos es Jovane Cabral, quien después de destacarse con la selección africana fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Gremio de Porto Alegre para afrontar el resto de la temporada.
El extremo de 28 años llega al conjunto gaúcho en condición de libre, luego de finalizar su contrato con Estrela Amadora, de Portugal. Su incorporación representa una apuesta importante para el equipo brasileño, que busca fortalecer su plantel de cara a los desafíos que tendrá tanto en el Brasileirao como en la Copa Sudamericana.
Cabral fue uno de los nombres propios de la sorprendente participación del desconocido conjunto africano en la Copa del Mundo. En la primera experiencia mundialista de la historia del país, el seleccionado logró convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo al competir de igual a igual frente a rivales de primer nivel.
Jovane Cabral, de ser figura con Cabo Verde a jugar en Gremio de Brasil
Durante el certamen, el atacante fue titular en compromisos de enorme exigencia, entre ellos el duelo frente a España y el histórico enfrentamiento contra Argentina por los dieciseisavos de final. En ese partido, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni necesitó llegar hasta el segundo tiempo suplementario para sellar la clasificación, después de un desarrollo mucho más complicado de lo previsto.
Además, Cabo Verde dejó otra de las grandes sorpresas del campeonato al eliminar a Uruguay durante la fase de grupos, resultado que consolidó la histórica actuación del seleccionado africano en su primera participación en un Mundial.
El buen rendimiento de Cabral no pasó inadvertido para varios clubes, aunque finalmente fue Gremio el que logró concretar su incorporación. El futbolista suma una importante experiencia en el fútbol europeo, donde defendió las camisetas de Sporting de Lisboa, Olympiakos, Salernitana, Lazio y Estrela Amadora.
Su velocidad, capacidad para jugar por los dos costados del ataque y facilidad para desequilibrar en el uno contra uno fueron algunas de las cualidades que despertaron el interés del conjunto brasileño. Además, puede desempeñarse como extremo izquierdo, extremo derecho e incluso por el centro del frente ofensivo, una versatilidad que amplía las alternativas para el entrenador.
Luego del triunfo amistoso frente a Cruzeiro disputado en Brasilia, el entrenador Luis Castro se refirió públicamente a la incorporación del atacante caboverdiano y explicó los motivos por los que considera que puede aportar al funcionamiento del equipo. "Es un jugador que estuvo en el Mundial, que juega tanto por la izquierda como por el centro y que se incorpora a un grupo profundamente comprometido con el trabajo y con su objetivo para la temporada. Creo que tiene la capacidad de encajar en nuestra plantilla", manifestó el director técnico.
Con su llegada, la entidad de Porto Alegre busca potenciar un plantel que afrontará una segunda mitad de temporada cargada de compromisos. Además del torneo local, el equipo disputará los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Bolívar. En caso de superar esa serie, el siguiente rival será San Pablo, por lo que el club pretende llegar con un plantel competitivo a esa instancia.
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