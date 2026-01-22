Lo que conviene hacer entre comprar una casa usada y construir en un barrio privado.

Además, mientras se construye, el propietario debe afrontar expensas, impuestos y costos financieros sin usufructuar la vivienda. Ese "costo de oportunidad" pesa cada vez más en la balanza.

Aun así, construir desde cero no desaparece del radar. Sigue siendo una opción válida para quienes priorizan el diseño a medida, la eficiencia energética y la incorporación de tecnología y criterios sustentables desde el inicio. Una obra nueva también garantiza instalaciones modernas y menores gastos de mantenimiento en los primeros años.

En este escenario, la figura del arquitecto y la planificación financiera se vuelven indispensables. El ahorro mal entendido, coinciden los especialistas, termina siendo más caro en tiempo y dinero.

Por qué la reventa sigue firme en barrios cerrados

Las casas de reventa mantienen una demanda sostenida en barrios privados. La explicación es múltiple: inmediatez, menor incertidumbre y barrios ya consolidados.

Las viviendas usadas en barrios privados muestran valores firmes dentro del mercado de reventa. En el segmento de media gama, los precios oscilan en torno a los u$s2.500 por metro cuadrado, mientras que las propiedades de gama alta superan los u$s3.200 por m2, impulsadas por la calidad constructiva, los amenities y la consolidación de estos desarrollos como opción residencial permanente.

Entre los barrios más cotizados se destacan los ubicados en la zona de Tigre, como Nordelta, y Puertos, en Escobar, además de La Reserva Cardales, en el partido de Campana. En el corredor Oeste también ganan protagonismo proyectos como Altos de Leloir, donde los valores promedian los u$s2.800 por metro cuadrado, reflejando una demanda sostenida por entornos cerrados con buena accesibilidad y servicios.Mientras que en Canning, en los barrios consolidados, como El Lauquén, Terralagos, entre otros, el precio parte desde u$s2.900 en adelante.

En la misma línea, Mabel Korn, de Korn Propiedades, aportó referencias de valores actuales en Nordelta que explican por qué la reventa gana terreno. Según detalló, hoy una casa usada o seminueva en barrios consolidados como El Golf, Los Castores o Barrancas del Lago se ofrece, según ubicación y calidad, en rangos que van desde u$s1.100.000 hasta u$s1.700.000, mientras que en barrios náuticos como El Yacht los valores parten de u$s1.700.000 y pueden superar los u$s2.500.000 en propiedades premium.

Señaló que decenas de propiedades usadas se consiguen a valores competitivos frente al costo de edificar en barrios menos cotizado en Nordelta y el partido de Tigre y permiten una ocupación inmediata, un punto clave para quienes priorizan seguridad, tiempos y previsibilidad. También en la Ciudadpueblo hay unidades desde u$s200.000.