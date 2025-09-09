 El entrenamiento recomendado para arrancar el día con energía

Embed - Ten-Minute Strength Workout by Caroline’s Circuits | Good Housekeeping UK

También se suman los Mountain Climbers, con 10 repeticiones por pierna. Este ejercicio requiere fuerza y coordinación, llevando las rodillas al pecho de forma alternada y controlando la velocidad, mientras se mantiene el core activado para proteger la columna.

Para finalizar, se incluyen flexiones de brazos, que se pueden realizar apoyando las rodillas o con las puntas de los pies según el nivel de cada persona. También se pueden hacer sobre una superficie elevada, como un escalón, silla o mesa, para ajustar la intensidad y garantizar que el movimiento sea seguro y efectivo para brazos, pecho y hombros.