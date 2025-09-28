Los cuatro ejercicios infalibles para mejorar la agilidad mental

Por otro lado, el entrenamiento con pesas se presenta como un escudo contra la pérdida de capacidades cerebrales, especialmente en adultos mayores.

Por qué mejoran la agilidad

La agilidad mejora porque el cerebro y el cuerpo se entrenan para reaccionar más rápido ante los estímulos. Cuando se realiza ejercicios que implican cambios de dirección, equilibrio o coordinación, el sistema nervioso se vuelve más eficiente para enviar y recibir señales.

Además, se fortalecen tanto la memoria motriz como la capacidad de anticipación, lo que permite adaptarte mejor a diferentes situaciones y actividades, desde un deporte hasta tareas cotidianas.