Los ejercicios que te liberarán del dolor lumbar sin hacer esfuerzo

Además de caminar, se pueden combinar estiramientos suaves de la zona lumbar y glúteos, como llevar las rodillas al pecho o realizar giros de tronco acostado. Estos movimientos complementan la caminata manteniendo la espalda flexible y libre de tensiones.

Mantener una rutina diaria de entrenamiento, combinada con una dieta rica en frutas, verduras y proteínas y un descanso de 8 horas, es fundamental para reducir problemas o enfermedades que pueden causar estragos. Por este motivo, la constancia es esencial para llegar a la vejez en ópticas condiciones y sin inconvenientes físicos.