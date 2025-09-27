Los ejercicios que te liberarán del dolor lumbar sin hacer esfuerzo
Si bien es importante acudir a profesionales para aliviar el dolor, diferentes entrenamientos permiten reducir la molestia. Los detalles en la nota.
El dolor muscular o de espalda, muchas veces provocado por la falta de ejercicio, mala postura o fuerza desmedida, complica sin lugar a dudas la rutina diaria de cualquier individuo. Sin embargo, se pueden encontrar diferentes ejercicios que calman estos malestares, aunque es importante acudir a especialistas para tratar en detalle el problema.
Este inconveniente en las personas mayores limita actividades básicas como caminar, levantarse o sentarse. Por este motivo, hacer ejercicio es clave: fortalece músculos, mejora la postura y la movilidad, y ayuda a reducir el dolor. Pero el estiramiento también juega un rol fundamental, aliviando tensiones y relajando los músculos luego de la sesión de entrenamiento.
El ejercicio recomendado por especialistas para el dolor lumbar
Caminar de forma constante es un método simple, pero muy efectivo para reducir el dolor lumbar. Se recomienda dedicar al menos 100 minutos al día, manteniendo un ritmo cómodo que no cause molestias.
Esta actividad, además, ayuda a fortalecer los músculos de la espalda baja, mejora la circulación y la movilidad de la columna, lo que disminuye la rigidez y previene la aparición de dolor lumbar.
Además de caminar, se pueden combinar estiramientos suaves de la zona lumbar y glúteos, como llevar las rodillas al pecho o realizar giros de tronco acostado. Estos movimientos complementan la caminata manteniendo la espalda flexible y libre de tensiones.
Mantener una rutina diaria de entrenamiento, combinada con una dieta rica en frutas, verduras y proteínas y un descanso de 8 horas, es fundamental para reducir problemas o enfermedades que pueden causar estragos. Por este motivo, la constancia es esencial para llegar a la vejez en ópticas condiciones y sin inconvenientes físicos.
