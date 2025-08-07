Los descuentos imperdibles de hasta 50% en buzos y ropa de invierno
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar los abrigos de tu armario.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados Coto lanzaron ofertas en camperas de abrigo para este invierno 2025, con descuentos de hasta el 50% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, según el comercio y el producto elegido.
Dónde conseguir descuentos en ropa
En Coto, los descuentos alcanzan el 50% en buzos para caballeros. Por ejemplo, el Buzo Caba C/Cap Est Negro en todos los talles bajó de $39.999 a $19.999,50. Otros modelos como el Buzo Caballero Estampa C/C Beige y el Liso Basic Can Beige también se encuentran a mitad de precio.
En Carrefour, las promociones incluyen buzos de la marca Tex y Everlast, con valores desde $12.990 hasta $25.990. Además, se pueden pagar en 3 cuotas sin interés, lo cual mejora aún más el acceso a esta prenda indispensable del invierno.
Cómo acceder a las promociones y qué tener en cuenta
Las ofertas están disponibles tanto en tiendas físicas como en los sitios web oficiales de cada cadena. Es recomendable verificar la disponibilidad de talles y consultar si los precios se mantienen en sucursales del interior del país.
Estas rebajas representan una oportunidad clave para renovar el guardarropa de invierno sin afectar gravemente el bolsillo. Además, con la posibilidad de pagar en cuotas, se facilita el acceso a productos de buena calidad a precios más accesibles.
Quienes buscan aprovechar estas promociones deben hacerlo en los próximos días, ya que se trata de una liquidación estacional y los productos pueden agotarse rápidamente.
