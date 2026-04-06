Los descuentos de un famoso supermercado disponibles en abril: cuáles son y en qué productos
Durante abril, una de las principales cadenas del país lanzó importantes promociones que permiten ahorrar en distintos rubros.
En un contexto donde cada compra cuenta, los supermercados vuelven a ser clave para cuidar el bolsillo. Una gran cadena de supermercado mantiene durante abril una serie de descuentos pensados para que los clientes puedan optimizar sus compras, combinando tecnología, medios de pago digitales y beneficios bancarios.
Estas promociones tienen una gran ventaja: son accesibles para la mayoría de los usuarios, ya que incluyen múltiples bancos y billeteras virtuales.
Entre las principales opciones se destacan dos beneficios clave:
- 20% de reintegro los martes con MODO
- 30% de descuento directo los jueves con tarjetas Visa Débito contactless
Ambas promociones están vigentes en tiendas físicas y requieren cumplir ciertas condiciones, como montos mínimos o formas específicas de pago.
Esto convierte a abril en un mes ideal para planificar compras grandes y aprovechar al máximo los reintegros.
Las ofertas en ropa de invierno en Coto
Además de los descuentos en compras generales, Coto también ofrece promociones especiales en ropa de invierno, una categoría que empieza a ganar protagonismo con la llegada del frío.
Entre los productos más buscados se pueden encontrar:
- Camperas y abrigos
- Buzos y sweaters
- Pantalones térmicos
- Accesorios como gorros y bufandas
Los descuentos pueden variar según la sucursal y el stock disponible, pero en muchos casos se combinan con las promociones bancarias vigentes, lo que permite un ahorro aún mayor.
Por ejemplo, comprar indumentaria un jueves con Visa Débito puede implicar un descuento directo del 30% en caja, siempre que el producto esté dentro de las categorías incluidas.
La clave está en organizar las compras según el día y el medio de pago, ya que así se puede maximizar el beneficio y reducir significativamente el gasto mensual.
En definitiva, abril se presenta como una gran oportunidad para quienes buscan equiparse para el invierno y, al mismo tiempo, cuidar el presupuesto.
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