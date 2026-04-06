Los descuentos de un famoso supermercado disponibles en abril: cuáles son y en qué productos

Las ofertas en ropa de invierno en Coto

Además de los descuentos en compras generales, Coto también ofrece promociones especiales en ropa de invierno, una categoría que empieza a ganar protagonismo con la llegada del frío.

Entre los productos más buscados se pueden encontrar:

Camperas y abrigos

Buzos y sweaters

Pantalones térmicos

Accesorios como gorros y bufandas

Los descuentos pueden variar según la sucursal y el stock disponible, pero en muchos casos se combinan con las promociones bancarias vigentes, lo que permite un ahorro aún mayor.

Por ejemplo, comprar indumentaria un jueves con Visa Débito puede implicar un descuento directo del 30% en caja, siempre que el producto esté dentro de las categorías incluidas.

La clave está en organizar las compras según el día y el medio de pago, ya que así se puede maximizar el beneficio y reducir significativamente el gasto mensual.

En definitiva, abril se presenta como una gran oportunidad para quienes buscan equiparse para el invierno y, al mismo tiempo, cuidar el presupuesto.