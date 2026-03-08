MinutoUno

Los ejercicios para combatir los dolores del ciático: las recomendaciones

Lifestyle

Estos movimientos se pueden realizar en casa, ayudando a fortalecer músculos y reduciendo la tensión en espalda y piernas. Descubrí cómo hacerlos.

Estos son los mejores ocho ejercicios para combatir el dolor de ciático. 

El dolor en la zona lumbar es una molestia cada vez más común con el paso de los años, afectando no solo a personas adultas, sino también a jóvenes que pasan largas horas sentados. En muchos casos, está relacionado con la irritación del nervio ciático, lo que dificulta movimientos simples como caminar, sentarse o levantarse.

Para reducir estas molestias y mejorar la movilidad, los especialistas recomiendan incorporar ejercicios suaves que ayuden a estirar y fortalecer la zona afectada. Estos movimientos, que se pueden realizar desde la comodidad del hogar, alivian la presión sobre el nervio y previenen que el dolor se agudice con el tiempo.

Los ejercicios recomendados para el ciático

Dolor de espalda.jpg
Estos movimientos se pueden realizar desde la comodidad de las hogar de forma simple y rápida.

Estos ejercicios se pueden incorporar a la rutina diaria de forma sencilla, ayudando a fortalecer músculos y reduciendo la tensión en espalda y piernas.

  • Estiramiento de piriforme: Sentarse en una silla, cruzar un tobillo sobre la rodilla contraria y acercar la pierna hacia el hombro opuesto. Sostener 5 segundos y realizar 5 repeticiones.
  • Estiramiento de piriforme: Acostarse boca arriba, colocar un tobillo sobre la rodilla opuesta y llevar la pierna hacia el pecho con las manos. Mantener 15 segundos y repetir 5 veces.
  • Rodilla al pecho: Desde posición boca arriba, flexionar una pierna y abrazarla con las manos llevándola hacia el pecho. Mantener entre 20 y 30 segundos y repetir 3 veces por cada lado.
  • Movimiento de rodillas lateral: Acostado con rodillas flexionadas y pies apoyados, dejar caer ambas rodillas suavemente hacia un lado y luego hacia el otro para movilizar la zona lumbar.
  • Elevación de caderas: Con la espalda apoyada y los pies en el suelo, levantar la pelvis hasta alinear caderas y torso. Realizar 3 series de 10 repeticiones.
  • Estiramiento de la parte posterior de la pierna: Colocar un pie sobre una silla o banco, mantener la pierna extendida e inclinar el cuerpo hacia adelante sin curvar la espalda. Sostener 20-30 segundos y repetir 2 o 3 veces por pierna.
  • Extensión lumbar: Boca abajo, apoyar los antebrazos y levantar el torso suavemente arqueando la espalda. Mantener entre 5 y 10 segundos y repetir de 8 a 10 veces.
  • Gato-vaca: Apoyarse en manos y rodillas, alternar arqueo de columna hacia arriba y hacia abajo, moviendo la cabeza en la misma dirección.

