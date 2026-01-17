Los ejercicios para hacer postmenopausia: las importantes recomendaciones
Los especialistas aconsejan realizar entre seis y 30 repeticiones para obtener los resultados deseados. Los detalles en la nota.
Mantener el cuerpo en movimiento durante la adultez es clave para fortalecer los huesos y proteger el sistema inmunológico, lo que reduce de manera significativa la aparición de enfermedades crónicas. Si bien realizar ejercicio es esencial, algunos movimientos son más eficiente y simples que otros, como, por ejemplo, el levantamiento de pesas.
Practicar estos movimientos de forma regular, además, aporta múltiples beneficios que impactan tanto en el cuerpo como en la mente. Uno de los principales es la mejora del estado de ánimo, ya que la actividad física estimula la liberación de endorfinas, ayudando a reducir el estrés, la ansiedad y los síntomas asociados a la depresión.
Los entrenamientos recomendados para la postmenopausia
El entrenamiento de fuerza cumple un rol clave porque el trabajo del músculo genera estímulos directos sobre el hueso, favoreciendo su mantenimiento. Para lograr resultados, es importante exigir al cuerpo, ya sea con pesas, máquinas o ejercicios con el propio peso.
La idea es realizar movimientos controlados y repetirlos hasta un punto en el que cueste continuar sin perder la técnica. Este tipo de rutina no se limita al gimnasio: flexiones, sentadillas, estocadas, planchas o incluso levantarse repetidamente de una silla también son efectivos.
A esto se suman los ejercicios de impacto moderado, como caminar, subir escaleras o dar saltos, al mismo tiempo que las prácticas de equilibrio, como yoga o tai chi, son fundamentales para mejorar la coordinación y reducir el riesgo de caídas.
Incorporar estas actividades desde edades tempranas y mantenerlas en el tiempo es esencial y ayuda a preservar la funcionalidad del cuerpo y mejorar la calidad de vida de cada individuo.
