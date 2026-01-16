 El ejercicio ideal para entrenar la espalda y mantenerla fuerte

Cuidar la salud y el fitness requiere prestar atención a la espalda, un grupo muscular clave que influye en la postura, el equilibrio y el rendimiento físico general. Tener una espalda fuerte no solo ayuda a lograr un cuerpo definido, sino que también previene dolores y lesiones, sobre todo si pasás muchas horas sentado frente a la computadora o conduciendo.