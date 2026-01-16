MinutoUno

El ejercicio ideal para entrenar la espalda y mantenerla fuerte

Lifestyle

Es un ejercicio clásico que siempre da resultados, aunque los especialistas destacan que la clave está en realizarlo correctamente para que funcione.

Cuidar la salud y el fitness requiere prestar atención a la espalda, un grupo muscular clave que influye en la postura, el equilibrio y el rendimiento físico general. Tener una espalda fuerte no solo ayuda a lograr un cuerpo definido, sino que también previene dolores y lesiones, sobre todo si pasás muchas horas sentado frente a la computadora o conduciendo.

Fortalecerla mejora la coordinación, activa el core y permite que otros ejercicios, como peso muerto o press de banca, se ejecuten de forma más segura y eficiente.

El ejercicio recomendado para tener una espalda fuerte

Las dominadas se destacan como el ejercicio más completo para entrenar la espalda, ya que involucra dorsal ancho, trapecio, romboides, deltoides posteriores, brazos y core.

Es un ejercicio funcional que ayuda a mejorar la postura, la resistencia muscular y el control corporal, ideal tanto para principiantes como para avanzados, siempre que se realice con buena técnica y constancia. Acá te contamos el paso a paso para fortalecer la espalda:

  • Empezá controlando la técnica: agarrá la barra con firmeza, brazos al ancho de los hombros y espalda alineada.
  • Elevá tu cuerpo hasta que la barbilla supere la barra, sin impulsos bruscos ni arqueos excesivos.
  • Bajá despacio hasta estirar los brazos, manteniendo tensión en la espalda y el core.
  • Registrá el número de repeticiones y series cada semana para monitorear tu progreso.
  • Aumentá gradualmente la dificultad: más repeticiones, más series o incorporando peso extra con chaleco, mochila o cinturón lastrado.
  • Variá el ritmo de la ejecución: hacé la bajada más lenta o pausá unos segundos sobre la barra para intensificar el trabajo muscular.
  • Probá distintas variantes de agarre (pull-ups, chin-ups, agarre amplio o cerrado) para estimular diferentes músculos de la espalda.
  • Reducí los descansos solo si mantenés la técnica impecable, para mejorar resistencia y fuerza.
  • Repetí el ciclo con constancia, cuidando la postura y la técnica, hasta notar progresos visibles en fuerza y definición.

Con esta estrategia, las dominadas se convierten en el ejercicio definitivo para lograr una espalda fuerte y funcional, combinando fuerza, resistencia y control corporal en un mismo movimiento.

