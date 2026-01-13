El truco para terminar con el olor a frito y a comida de la casa

El truco casero para terminar con el olor a frito y a comida en la casa combina ingredientes económicos y simples que ayudan a neutralizar aromas intensos sin recurrir a ambientadores costosos. Cuando la cocina no ventila bien o se fríen alimentos con olores fuertes como pescado o cebolla, aplicar estas soluciones prácticas permite mantener un ambiente más fresco y agradable.