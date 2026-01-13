El truco para terminar con el olor a frito y a comida de la casa
Con ingredientes económicos como limón, vinagre, café y bicarbonato, y hábitos simples, es posible eliminar el olor a fritura sin gastar en ambientadores caros.
El truco casero para terminar con el olor a frito y a comida en la casa combina ingredientes económicos y simples que ayudan a neutralizar aromas intensos sin recurrir a ambientadores costosos. Cuando la cocina no ventila bien o se fríen alimentos con olores fuertes como pescado o cebolla, aplicar estas soluciones prácticas permite mantener un ambiente más fresco y agradable.
Los trucos para eliminar el olor a frito o a comida
Durante la cocción, un método efectivo es colocar una rodaja de manzana o una cáscara de limón dentro de la sartén. Estos ingredientes absorben parte del olor mientras se cocina y ayudan a suavizar el ambiente. Es importante retirarlos cuando se oscurecen para evitar que se quemen y generen aromas no deseados.
Otra alternativa es hervir agua con vinagre blanco y sumar cáscaras de limón o naranja. El vapor que se libera actúa como neutralizador del olor a fritura. También se puede hervir cáscaras de naranja con canela o anís estrellado, una combinación que deja un aroma más cálido en toda la casa.
El café en grano funciona como absorbente natural. Colocar recipientes abiertos con granos en la cocina o la heladera ayuda a eliminar olores persistentes. Para casos puntuales, una mezcla de bicarbonato y agua distribuida en pequeños recipientes neutraliza los malos olores sin perfumar de manera artificial.
Otros consejos recomendados
Además de aplicar estos trucos, conviene sumar hábitos cotidianos para evitar que el olor a comida se impregne en el hogar. Ventilar siempre que sea posible, lavar platos y utensilios apenas se termina de cocinar y limpiar con regularidad la campana extractora y las superficies son acciones clave.
También es importante controlar los textiles de cocina: lavar repasadores con frecuencia y airear manteles y toallas evita que acumulen olores. Sacar la basura de manera regular y evitar cocinar con carbón o leña en espacios cerrados completa una rutina simple que ayuda a mantener la casa fresca, sin necesidad de gastar de más.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario