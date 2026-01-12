La rutina para trabajar el abdomen de manera eficaz que, además, hace bien a la salud

Continúan las elevaciones de piernas, enfocadas en la zona baja del abdomen, y se completa la secuencia con dos variantes de crunch, pensadas para estimular el recto abdominal y los oblicuos.

Según explica la entrenadora, esta combinación permite trabajar músculos profundos como el transverso abdominal y el piramidal, además de los más visibles, logrando un fortalecimiento integral que impacta directamente en la estabilidad del tronco y la protección de la zona lumbar.

La recomendación es completar tres vueltas del circuito, realizando entre 15 y 20 repeticiones por ejercicio, con descansos breves entre cada serie.

Incluso sumando las pausas, la sesión completa no supera los 20 minutos, lo que convierte a esta rutina en una opción práctica para sumar al día a día, mejorar el rendimiento físico y fortalecer el abdomen de forma segura y progresiva, con beneficios concretos para la salud.