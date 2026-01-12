La rutina para trabajar el abdomen de manera eficaz que, además, hace bien a la salud
Una rutina corta y efectiva demuestra que tonificar el abdomen es posible en casa, con pocos minutos por día y casi sin material, ideal para el entrenamiento.
La salud del cuerpo mejora cuando se incorpora una rutina para trabajar el abdomen de forma regular, ya que un core fuerte no solo aporta firmeza, sino que también ayuda a cuidar la columna, mejorar la postura y prevenir lesiones.
El auge de disciplinas como pilates, CrossFit y el entrenamiento funcional reforzó la importancia de activar esta zona, clave para el equilibrio, la estabilidad y el bienestar general, incluso con ejercicios simples y sin equipamiento complejo.
La rutina de ejercicios recomendada para trabajar el abdomen
La propuesta difundida por Bruna (@Brunisfit) se basa en un circuito de cinco ejercicios diseñados para activar el abdomen de manera completa, combinando fuerza, control corporal y respiración.
La rutina se realiza íntegramente en el suelo, con una esterilla para mayor comodidad y una botella que funciona como apoyo o resistencia liviana, ideal para entrenar en casa sin equipamiento profesional.
El circuito arranca con elevaciones de piernas en V, un ejercicio que exige coordinación y activa tanto el abdomen superior como el inferior. Luego se suman los swings con botella, que incorporan movimiento y estabilidad, obligando al core a trabajar para mantener el equilibrio.
Continúan las elevaciones de piernas, enfocadas en la zona baja del abdomen, y se completa la secuencia con dos variantes de crunch, pensadas para estimular el recto abdominal y los oblicuos.
Según explica la entrenadora, esta combinación permite trabajar músculos profundos como el transverso abdominal y el piramidal, además de los más visibles, logrando un fortalecimiento integral que impacta directamente en la estabilidad del tronco y la protección de la zona lumbar.
La recomendación es completar tres vueltas del circuito, realizando entre 15 y 20 repeticiones por ejercicio, con descansos breves entre cada serie.
Incluso sumando las pausas, la sesión completa no supera los 20 minutos, lo que convierte a esta rutina en una opción práctica para sumar al día a día, mejorar el rendimiento físico y fortalecer el abdomen de forma segura y progresiva, con beneficios concretos para la salud.
