El Hospital Odontológico de la UBA atiende a más de mil pacientes cada día
La consulta básica cuesta apenas 15 mil pesos. Todos los días llegan hasta la Facultad de Odontología de la UBA pacientes de distintas partes del AMBA.
Cada día el Hospital Odontológico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) atiende a más de mil pacientes que llegan desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
"Se decidió para evitar el cuello de botella que nuestro hospital venía teniendo en marzo, que es cuando abre sus puertas habitualmente porque se inicia el ciclo lectivo”, explicó a Infobae Luis Rannelucci, director el área asistencial de este centro de salud bucal, sobre la decisión de abrir sus puertas también en enero y febrero tal como ya hicieron el año pasado.
Ese centro de salud cuenta con unos 700 sillones odontológicos con su equipamiento completo instalados lo que permite ofrecer una atención en simultáneo mucho más alta que en otros centros odontológicos, aunque siempre sujeta a la cantidad de profesionales disponibles.
“Uno de los factores clave para que tengamos esta demanda son los valores que tienen que pagar los pacientes. Estamos manteniendo los mismos costos que durante el verano pasado, y son muchísimo más bajos que en otros centros asistenciales”, explicó Rannelucci.
Es que la consulta inicial en la que a cada paciente se le hace una radiografía panorámica y se le completa su ficha sobre el estado de cada una de sus piezas dentales cuesta apenas 15 mil pesos. Tratar una caries, según la complejidad del caso y los materiales que requiera, cuesta entre 30 mil y 40 mil pesos, y un tratamiento de conducto, 90 mil pesos.
Un implante dental cuesta en el hospital universitario, en promedio, 250 mil pesos.
En los primeros días de enero, de acuerdo a las cifras que maneja Rannelucci, el hospital atendió a entre 400 y 600 personas por jornada. Pero a medida que se sabe que el centro asistencial no pausa su atención en enero y febrero, el boom de demanda crece.
“La odontología está, como casi toda la medicina, en virtual fractura con los financiadores de salud. La tecnología y las técnicas mejoran mucho, pero las obras sociales y las prepagas no acompañan con los aranceles que les pagan a los odontólogos, entonces hay muchos profesionales que se van de las cartillas y eso redunda en que sea cada vez más difícil conseguir turno para los pacientes”, explicó a su vez Pablo Rodríguez, decano de la Facultad de Odontología de la UBA.
Y sentenció: “Esa falta de oferta sumada a valores muy altos en un contexto de dificultades económicas hace que nuestra demanda crezca mucho”.
“Entre el 20% y 30% de nuestros pacientes tienen obra social o prepaga y se vienen a atender a nuestro hospital. Esto es porque aunque hay que hacer fila, hay mucha atención simultánea; por los valores muy accesibles comparados con la práctica privada; y también por la disponibilidad de recursos tecnológicos, técnicos y profesionales que tiene este hospital”, describió Rannelucci.
Según estima el director asistencial, unos 300 odontólogos prestan sus servicios durante enero y febrero, cifra que llega a triplicarse durante el ciclo lectivo, ya que se incorporan los estudiantes de posgrado y también los de grado.
