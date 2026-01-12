El Hospital Odontológico de la UBA atiende a más de mil pacientes cada día

Un implante dental cuesta en el hospital universitario, en promedio, 250 mil pesos.

En los primeros días de enero, de acuerdo a las cifras que maneja Rannelucci, el hospital atendió a entre 400 y 600 personas por jornada. Pero a medida que se sabe que el centro asistencial no pausa su atención en enero y febrero, el boom de demanda crece.

“La odontología está, como casi toda la medicina, en virtual fractura con los financiadores de salud. La tecnología y las técnicas mejoran mucho, pero las obras sociales y las prepagas no acompañan con los aranceles que les pagan a los odontólogos, entonces hay muchos profesionales que se van de las cartillas y eso redunda en que sea cada vez más difícil conseguir turno para los pacientes”, explicó a su vez Pablo Rodríguez, decano de la Facultad de Odontología de la UBA.

Y sentenció: “Esa falta de oferta sumada a valores muy altos en un contexto de dificultades económicas hace que nuestra demanda crezca mucho”.

“Entre el 20% y 30% de nuestros pacientes tienen obra social o prepaga y se vienen a atender a nuestro hospital. Esto es porque aunque hay que hacer fila, hay mucha atención simultánea; por los valores muy accesibles comparados con la práctica privada; y también por la disponibilidad de recursos tecnológicos, técnicos y profesionales que tiene este hospital”, describió Rannelucci.

Según estima el director asistencial, unos 300 odontólogos prestan sus servicios durante enero y febrero, cifra que llega a triplicarse durante el ciclo lectivo, ya que se incorporan los estudiantes de posgrado y también los de grado.