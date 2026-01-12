Hantavirus: una nena de 10 años murió en la provincia de Buenos Aires
Se trata de la cuarta muerte confirmada por esta enfermedad en lo que va del año dentro del territorio bonaerense.
Una nena de 10 años murió por hantavirus en el partido de General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Es el cuarto fallecimiento registrado a causa de la enfermedad en lo que va del 2026 dentro del territorio bonaerense.
El caso, que tuvo lugar en el paraje rural Chas, fue informado por el Gobierno Municipal de General Belgrano a través de un comunicado donde no solo confirmaron que la causa del fallecimiento fue hantavirus, sino que remarcaron que la situación fue abordada siguiendo los protocolos epidemiológicos para contener el foco.
“Con profundo dolor y tristeza, acompañamos a la familia de Mía Rodríguez, niña de 10 años, ante la irreparable pérdida que enluta a toda nuestra comunidad. No hay palabras suficientes frente a una tragedia de esta magnitud”, señalaron desde la municipalidad de General Belgrano.
Según comunicaron, la causa de muerte se confirmó luego de un trabajo en conjunto entre personal del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) y autoridades sanitarias provinciales.
Indicaron que, con el objetivo de controlar el foco de infección, prevenir la aparición de nuevos casos y resguardar la salud de la comunidad, se pusieron en marcha las acciones epidemiológicas necesarias. Esto incluyó tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización en los lugares indicados de acuerdo con las indicaciones técnicas y sanitarias establecidas por protocolo. A su vez, realizarán una vigilancia activa y seguimiento epidemiológico de los contactos cercanos a la niña fallecida, como parte de un bloqueo sanitario para impedir la aparición de nuevos contagios.
¿Qué es el hantavirus?
El hantavirus una enfermedad viral grave transmitida por roedores - ratas, lauchas y ratones - que se contagia principalmente por inhalación de partículas infectadas en la orina, saliva o excremento. Puede causar el Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH), una afección severa que afecta los pulmones y el corazón.
Síntomas del hantavirus
Los primeros síntomas pueden confundirse con una gripe, pero luego se agravan. Incluyen:
- Fiebre alta y escalofríos.
- Dolor muscular y de cabeza.
- Náuseas, vómitos y dolor abdominal.
- Dificultad para respirar y tos seca.
- En casos graves, insuficiencia respiratoria.
¿Cómo prevenir el hantavirus?
- Evitar el contacto con roedores y sus excrementos.
- Mantener limpios y desinfectados los espacios, especialmente galpones y depósitos.
- Ventilar lugares cerrados antes de ingresar.
- Almacenar alimentos y basura en recipientes herméticos.
- Sellar grietas en puertas y paredes para evitar la entrada de ratones.
- Usar protección (guantes y barbijo) al limpiar zonas con posible presencia de roedores.
Alerta por aumento de casos de hantavirus en provincia de Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires, el aumento estacional de esta zoonosis se produce en los meses de primavera-verano y el 70% de los casos se concentran habitualmente entre noviembre y marzo. El último Boletín Epidemiológico bonaerense alerta que, en lo que va del 2026, se registra un incremento en el número de casos acumulados respecto a los últimos cinco años.
Hasta el 3 de enero, se notificaron 411 casos sospechosos de hantavirus en la provincia de Buenos Aires de los cuales 32 casos fueron confirmados, dos fueron catalogados como “probables” y 27 continúan como sospechosos. El resto fue descartado.
Entre los casos confirmados en 2025 se registraron 11 fallecidos, representando una letalidad del 34,4%. El 82% de los fallecidos ocurrió en adolescentes y adultos jóvenes, con edades entre 14 a 49 años. En cuanto a su lugar de residencia corresponden a los partidos de Berazategui (1), Chacabuco (1), Chascomús (1), Florencio Varela (1), General Pueyrredón (1), La Plata (2), Maipú (1), San Andrés de Giles (1), Tandil (1) y Zárate (1).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario