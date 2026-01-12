Hantavirus: una nena de 10 años murió en la provincia de Buenos Aires

¿Qué es el hantavirus?

hantavirus

El hantavirus una enfermedad viral grave transmitida por roedores - ratas, lauchas y ratones - que se contagia principalmente por inhalación de partículas infectadas en la orina, saliva o excremento. Puede causar el Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH), una afección severa que afecta los pulmones y el corazón.

Síntomas del hantavirus

Los primeros síntomas pueden confundirse con una gripe, pero luego se agravan. Incluyen:

Fiebre alta y escalofríos.

Dolor muscular y de cabeza.

Náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Dificultad para respirar y tos seca.

En casos graves, insuficiencia respiratoria.

¿Cómo prevenir el hantavirus?

Evitar el contacto con roedores y sus excrementos.

Mantener limpios y desinfectados los espacios, especialmente galpones y depósitos.

Ventilar lugares cerrados antes de ingresar.

Almacenar alimentos y basura en recipientes herméticos.

Sellar grietas en puertas y paredes para evitar la entrada de ratones.

Usar protección (guantes y barbijo) al limpiar zonas con posible presencia de roedores.

Alerta por aumento de casos de hantavirus en provincia de Buenos Aires

hantavirus

En la provincia de Buenos Aires, el aumento estacional de esta zoonosis se produce en los meses de primavera-verano y el 70% de los casos se concentran habitualmente entre noviembre y marzo. El último Boletín Epidemiológico bonaerense alerta que, en lo que va del 2026, se registra un incremento en el número de casos acumulados respecto a los últimos cinco años.

Hasta el 3 de enero, se notificaron 411 casos sospechosos de hantavirus en la provincia de Buenos Aires de los cuales 32 casos fueron confirmados, dos fueron catalogados como “probables” y 27 continúan como sospechosos. El resto fue descartado.

Entre los casos confirmados en 2025 se registraron 11 fallecidos, representando una letalidad del 34,4%. El 82% de los fallecidos ocurrió en adolescentes y adultos jóvenes, con edades entre 14 a 49 años. En cuanto a su lugar de residencia corresponden a los partidos de Berazategui (1), Chacabuco (1), Chascomús (1), Florencio Varela (1), General Pueyrredón (1), La Plata (2), Maipú (1), San Andrés de Giles (1), Tandil (1) y Zárate (1).