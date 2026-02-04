Los ejercicios recomendados para saber si estás mal de la cervical y qué hacer al respecto
Según especialistas en salud, el 90% de quienes padecen dolor cervical presenta debilidad muscular, una condición que puede prevenirse con ejercicios específicos.
El dolor cervical es una de las consultas más repetidas en temas de salud, sobre todo entre personas que pasan muchas horas frente a la computadora o el celular. Para saber cuándo estas molestias esconden algo más serio, el fisioterapeuta Marcos Sacristán difundió un test rápido y fácil que permite evaluar el estado de la zona cervical en apenas un minuto.
La evaluación propone una postura simple: acostarse boca arriba, llevar el mentón hacia el pecho y levantar levemente la cabeza, dejando un pequeño espacio entre la nuca y el apoyo, similar al grosor de un dedo.
El desafío es sostener esa posición durante 60 segundos. Según explica el especialista, si aparecen temblores intensos, dolor o fatiga antes de completar el minuto, puede tratarse de una debilidad muscular marcada.
Este indicador es clave en salud postural, ya que estudios y experiencias clínicas muestran que cerca del 90% de quienes sufren cervicalgia presentan falta de fuerza en esa zona, un problema que puede abordarse con ejercicios específicos y constancia.
El ejercicio recomendado para chequear la cervical
Desde una mirada integral de la salud, el fisioterapeuta remarca que la solución al dolor cervical no pasa por recursos pasivos como masajes ocasionales, cambiar la almohada o recurrir solo a analgésicos.
Para Sacristán, el camino más efectivo es un abordaje activo que apunte a fortalecer los músculos del cuello y mejorar su funcionamiento general. En ese sentido, aclara que el ejercicio que propone cumple únicamente una función diagnóstica: sirve para medir de manera concreta la resistencia real de la zona cervical y detectar posibles debilidades.
A partir de ese resultado, se pueden aplicar estrategias correctivas orientadas a ganar fuerza, movilidad y estabilidad, pilares fundamentales para una buena salud postural. El especialista sostiene que gran parte de los cuadros de cervicalgia crónica podrían evitarse si se incorporaran rutinas de ejercicios específicas de forma regular.
El sedentarismo y las malas posturas sostenidas durante horas frente a computadoras y celulares explican el crecimiento sostenido de este problema en los últimos años. Por eso, evaluaciones simples y rápidas como este test permiten identificar a tiempo fallas musculares y actuar antes de que el dolor se vuelva persistente y requiera tratamientos más complejos o invasivos.
