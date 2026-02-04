Los ejercicios recomendados para saber si estás mal de la cervical y qué hacer al respecto

Para Sacristán, el camino más efectivo es un abordaje activo que apunte a fortalecer los músculos del cuello y mejorar su funcionamiento general. En ese sentido, aclara que el ejercicio que propone cumple únicamente una función diagnóstica: sirve para medir de manera concreta la resistencia real de la zona cervical y detectar posibles debilidades.

A partir de ese resultado, se pueden aplicar estrategias correctivas orientadas a ganar fuerza, movilidad y estabilidad, pilares fundamentales para una buena salud postural. El especialista sostiene que gran parte de los cuadros de cervicalgia crónica podrían evitarse si se incorporaran rutinas de ejercicios específicas de forma regular.

El sedentarismo y las malas posturas sostenidas durante horas frente a computadoras y celulares explican el crecimiento sostenido de este problema en los últimos años. Por eso, evaluaciones simples y rápidas como este test permiten identificar a tiempo fallas musculares y actuar antes de que el dolor se vuelva persistente y requiera tratamientos más complejos o invasivos.