Los ejercicios para mantenerse activo si no vas al gimnasio
Esta rutina de ejercicios simples es la aliada perfecta para dejar el sedentarismo atrás, incluso si no tenés tiempo ni ganas de ir al gimnasio.
Moverse todos los días es un truco casero fundamental para cuidar la salud, incluso cuando no hay tiempo ni plata para ir al gimnasio, ya que con ejercicios simples, sin equipamiento y fáciles de sostener se puede combatir el sedentarismo.
Incorporar pausas activas, estiramientos y caminatas cortas durante la jornada ayuda a mejorar la movilidad, activar el cuerpo y reducir los riesgos de pasar muchas horas sentado, siempre que la constancia sea parte del hábito.
Ejercicios para hacer en casa
- Movete y estirate aunque estés sentado
Si pasás muchas horas frente a la compu y no podés levantarte seguido, igual hay formas simples de activar el cuerpo. Estiramientos de cuello, rotaciones de hombros, movilidad de muñecas y manos o incluso una breve pausa de respiración consciente ya suman. Una opción muy efectiva es el soleus push-up, que consiste en elevar los talones estando sentado.
Según explica Tara De Leon, este ejercicio ayuda a activar el metabolismo y a mejorar los niveles de azúcar en sangre. También podés aflojar tensiones con movimientos suaves: entrelazá las manos detrás del cuello y realizá círculos lentos con la cabeza; después, apoyá las manos en la cintura y girá el torso hacia ambos lados de forma controlada.
- Levantate y cambiá de postura cada una hora
Permanecer sentado durante períodos prolongados impacta de forma negativa en la salud cardiovascular, muscular y metabólica. Por eso, los especialistas recomiendan interrumpir el sedentarismo cada 45 o 60 minutos. Con solo pararte, caminar un poco, estirarte o modificar la postura, ya se reactivan la circulación y la concentración.
Incluso breves momentos de actividad más intensa, de uno o dos minutos, pueden generar beneficios similares a los del entrenamiento por intervalos. Pequeños cortes activos a lo largo del día ayudan a reducir riesgos y a mantener el cuerpo en movimiento, sin necesidad de rutinas exigentes.
- Aprovechá cada oportunidad para caminar más
Sumar pasos diarios es una de las maneras más fáciles de mantenerse activo en casa o en la rutina cotidiana. Si podés ir caminando al trabajo, bajar una parada antes del colectivo o hacer un tramo a pie, mejor. No hace falta salir a entrenar: la clave está en integrar la caminata a tu día.
Subir escaleras, hacer varios viajes con las bolsas del súper o moverte más dentro de casa son hábitos que, con el tiempo, se vuelven naturales. Como señala De Leon, la idea es llevar una vida tan activa que no sea imprescindible realizar entrenamientos intensos.
