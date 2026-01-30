Los ejercicios para mantenerse activo si no vas al gimnasio

Incluso breves momentos de actividad más intensa, de uno o dos minutos, pueden generar beneficios similares a los del entrenamiento por intervalos. Pequeños cortes activos a lo largo del día ayudan a reducir riesgos y a mantener el cuerpo en movimiento, sin necesidad de rutinas exigentes.

Aprovechá cada oportunidad para caminar más

Sumar pasos diarios es una de las maneras más fáciles de mantenerse activo en casa o en la rutina cotidiana. Si podés ir caminando al trabajo, bajar una parada antes del colectivo o hacer un tramo a pie, mejor. No hace falta salir a entrenar: la clave está en integrar la caminata a tu día.

Subir escaleras, hacer varios viajes con las bolsas del súper o moverte más dentro de casa son hábitos que, con el tiempo, se vuelven naturales. Como señala De Leon, la idea es llevar una vida tan activa que no sea imprescindible realizar entrenamientos intensos.