Cómo acceder a las 10.000 becas de Google para certificarse en Inteligencia Artificial en Argentina
La compañía Google anunció un nuevo programa de becas gratuitas en Argentina para aprender sobre Inteligencia Artificial y otras habilidades clave.
En un esfuerzo por impulsar el desarrollo tecnológico en el país, Google confirmó la entrega de 10.000 nuevas becas enfocadas en la capacitación sobre Inteligencia Artificial y oficios digitales. Esta iniciativa, desarrollada en Argentina, busca democratizar el acceso a la tecnología y potenciar la empleabilidad local rápidamente.
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¿Cómo anotarse a las Becas de formación tecnológica?
La distribución de este importante cupo académico estará a cargo de la Fundación Compromiso, canalizado a través de su reconocido programa Potrero Digital, el cual promueve fuertemente la inclusión a través de oficios digitales. Aquellos usuarios de todo el territorio nacional que deseen postularse y aprovechar esta oportunidad deberán inscribirse directamente ingresando en el sitio oficial de Crecé con Google.
La Inteligencia Artificial y su enorme potencial en Argentina
El gigante tecnológico destacó que nuestro país vive un escenario de enorme oportunidad, dado que dos de cada tres argentinos ya utilizan diariamente herramientas vinculadas a la IA. Según estimaciones de la compañía, la adopción estratégica de la Inteligencia Artificial podría llegar a aportar más de 43 mil millones de dólares anuales a la economía nacional, lo que equivale aproximadamente al 6,7% del PBI argentino.
¿Qué cursos de Google están disponibles este año?
La oferta académica se amplió significativamente para abarcar las profesiones más demandadas del mercado actual. Entre las opciones destacan los Certificados Profesionales en Ciberseguridad, Gestión de Proyectos, Marketing Digital y Comercio Electrónico, Análisis de Datos, Tecnologías de la Información, Diseño y Experiencia del Usuario (UX) y el nuevo Certificado Profesional de IA.
Además de estas opciones troncales disponibles en la plataforma Coursera, el programa también incorporó especializaciones como "People Management Essentials", junto con los novedosos cursos introductorios de "Fundamentos de IA" y "Fundamentos de Prompting". Desde la empresa destacaron el éxito de estas iniciativas, afirmando que el 70% de los graduados de ediciones anteriores logró un impacto altamente positivo en su carrera a los seis meses de certificarse, consiguiendo un nuevo empleo o un ascenso.
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