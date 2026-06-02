Cómo acceder a las 10.000 becas de Google para certificarse en Inteligencia Artificial en Argentina

¿Qué cursos de Google están disponibles este año?

La oferta académica se amplió significativamente para abarcar las profesiones más demandadas del mercado actual. Entre las opciones destacan los Certificados Profesionales en Ciberseguridad, Gestión de Proyectos, Marketing Digital y Comercio Electrónico, Análisis de Datos, Tecnologías de la Información, Diseño y Experiencia del Usuario (UX) y el nuevo Certificado Profesional de IA.

Además de estas opciones troncales disponibles en la plataforma Coursera, el programa también incorporó especializaciones como "People Management Essentials", junto con los novedosos cursos introductorios de "Fundamentos de IA" y "Fundamentos de Prompting". Desde la empresa destacaron el éxito de estas iniciativas, afirmando que el 70% de los graduados de ediciones anteriores logró un impacto altamente positivo en su carrera a los seis meses de certificarse, consiguiendo un nuevo empleo o un ascenso.