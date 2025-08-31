Los mejores ejercicios para aliviar el dolor de espalda y fortalecer la zona
Malas posturas, falta de ejercicio o fuerzas excesivas son factores determinantes que pueden desencadenar en este problema. Los detalles en la nota.
El dolor de espalda es uno de los problemas más comunes en estos tiempos que corren. Lo cierto que la tecnología fue clave para que esto se profundice, ya que la mala postura, falta de ejercicio y el sedentarismo son factores determinantes que desencadenan en este inconveniente de salud.
No obstante, existen diferentes ejercicios sumamente efectivos y sencillos que reducen el dolor al instante, aunque es importante realizarlos de manera frecuente para que estos dolores no vuelvan a aparecer. Además, estos movimientos son valorados por su capacidad para fortalecer la zona lumbar, mejorando la postura y la respiración.
Las mejores rutinas para evitar el dolor
Para prevenir el dolor de espalda, los especialistas recomienda mantener el tronco fuerte y estable. Fortalecer el core con planchas, puentes de glúteos y movimientos que trabajen abdomen y lumbares protege la columna y reduce la presión sobre discos y vértebras.
Además, actividades que combinan fuerza y flexibilidad, como yoga y pilates, ayudan a mejorar postura y respiración, mientras que ejercicios cardiovasculares de bajo impacto, entre los que se destacan caminar, nadar, andar en bici o usar la elíptica, fortalecen la espalda sin sobrecargarla.
Pero la clave es escuchar al cuerpo: si un ejercicio genera dolor, conviene pausarlo y consultar a un profesional. Hacer ejercicio de manera frecuente no solo protege la espalda, sino que también fortalece el corazón, mejora la respiración, aumenta la energía y favorece el bienestar mental.
Por este motivo, mantenerse activo, al igual que llevar una dieta rica en frutas y verduras y descansar 8 horas por días, es clave para prevenir dolencias, mejorar la postura y disfrutar de una vida más saludable y plena durante la adultez.
