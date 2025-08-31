Los mejores ejercicios para aliviar el dolor de espalda y fortalecer la zona

Pero la clave es escuchar al cuerpo: si un ejercicio genera dolor, conviene pausarlo y consultar a un profesional. Hacer ejercicio de manera frecuente no solo protege la espalda, sino que también fortalece el corazón, mejora la respiración, aumenta la energía y favorece el bienestar mental.

Por este motivo, mantenerse activo, al igual que llevar una dieta rica en frutas y verduras y descansar 8 horas por días, es clave para prevenir dolencias, mejorar la postura y disfrutar de una vida más saludable y plena durante la adultez.