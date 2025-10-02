Los mejores ejercicios faciales para prevenir y mejorar la papada
El paso de los años y la poca actividad física son los desencadenantes principales de este problema. Conocé todos los detalles en la nota.
El paso de los años no es gratis para los individuos, ya que están propensos a sufrir diferentes cambios producto del paso del tiempo. Por este motivo, los especialistas recomiendan llevar un estilo de vida sano, con ejercicio regular y una dieta balanceada para prevenir problemas de salud.
Uno de los problemas más recurrentes en mayores de 40 años es la aparición de la papada, que causa baja autoestima y preocupación. No obstante, los masajes y ejercicios faciales ayudan a mantener la firmeza de la piel y eliminar este inconveniente.
Pero la aparición de la papada no depende solo de la edad, sino que también de factores como cambios de peso, pasar muchas horas mirando el celular o malas posturas también pueden contribuir a su formación. A continuación, todos los detalles.
Rutina para prevenir y mejorar la papada
Para trabajar esta zona del cuerpo, se pueden incorporar distintos ejercicios y masajes que ayudan a tonificar los músculos y favorecer el drenaje:
- Masaje con gua sha: deslizar la piedra desde la base del cuello hasta la mandíbula con crema o aceite. Repetir 10 veces por lado, 1-2 veces al día.
- Estiramiento cervical: inclinar la cabeza hacia atrás mirando al techo, mantener unos segundos y volver al centro. Repetir 10 veces diarias.
- Ejercicio del platisma: con manos sobre las clavículas, levantar el mentón y pegar la lengua al paladar. Mantener 10 segundos y repetir 10 veces, 3-5 veces por semana.
Incorporar estos ejercicios a la rutina diaria no solo ayuda a reducir la papada, sino que también mejora la circulación, alivia la tensión del cuello y los hombros, promoviendo una postura correcta. De esta manera, se previenen diferentes problemas musculares que pueden causar grandes dolores sino se tratan.
