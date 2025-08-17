Los mejores ejercicios para hacer al aire libre y mejorar tu estado físico

Otra opción muy recomendada es correr en espacios verdes, ya que no solo mejora la salud cardiovascular y respiratoria, sino que el entorno natural hace que la experiencia sea mucho más agradable. Algo similar sucede con los juegos en la playa, como el vóley o el frisbee, que combinan diversión, movimiento y un ambiente propicio para entrenar.

Por último, la caminata es una actividad sencilla, pero efectiva para mantener el corazón activo, despejar la mente y reducir el estrés, sin necesidad de grandes esfuerzos ni equipamiento costoso.