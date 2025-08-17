Los mejores ejercicios para hacer al aire libre y mejorar tu estado físico
El entrenamiento regular es fundamental para mejorar la calidad de vida y prevenir la aparición de enfermedades crónicas. Los detalles en la nota.
Adoptar hábitos saludables tienen un impacto más que positivo en la salud. Realizar ejercicio de manera frecuente, ya sea en ambientes cerrados o al aire libre, llevar una dieta rica en frutas, verduras y proteínas y eliminar excesos como el alcohol o el tabaco son acciones clave para mejorar la calidad la calidad de vida.
Sin embargo, durante los últimos años, el sedentarismo y la obesidad aumentaron de manera preocupante en todo el mundo. Este estilo de vida negativo no solo se traduce en una mayor mortandad, sino también que favorece a la aparición de enfermedades crónicas preocupantes, como diabetes o hipertensión.
Los mejores ejercicios para hacer al aire libre
Hacer ejercicio al aire libre es una de las maneras más completas de cuidar el cuerpo y la mente. Subir y bajar escaleras, por ejemplo, es un entrenamiento eficaz para fortalecer las piernas y trabajar la capacidad cardiovascular.
Otra práctica que resulta muy beneficiosa es realizar yoga o estiramientos al aire libre, ya sea en plazas o parques. Esta combinación entre movimientos suaves y contacto con la naturaleza ayuda a liberar tensiones y ganar flexibilidad.
La calistenia es una forma innovadora de adoptar hábitos saludables. Este tipo de ejercicio trabaja con el peso del cuerpo y favorece al desarrollo físico y la resistencia aérobica. Por otro lado, para quienes disfrutan del agua, remar en kayak o practicar paddleboarding es un ejercicio completo que activa brazos, torso y piernas.
Otra opción muy recomendada es correr en espacios verdes, ya que no solo mejora la salud cardiovascular y respiratoria, sino que el entorno natural hace que la experiencia sea mucho más agradable. Algo similar sucede con los juegos en la playa, como el vóley o el frisbee, que combinan diversión, movimiento y un ambiente propicio para entrenar.
Por último, la caminata es una actividad sencilla, pero efectiva para mantener el corazón activo, despejar la mente y reducir el estrés, sin necesidad de grandes esfuerzos ni equipamiento costoso.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario