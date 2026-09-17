Los principales descuentos en cadenas de supermercados para ahorrar este mes.

Galicia: 20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $100.000, los martes y jueves.

20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $100.000, los martes y jueves. Banco Nación: 6 cuotas sin interés en productos de electro, todos los días.

6 cuotas sin interés en productos de electro, todos los días. Macro: 20% de descuento, con un tope de $25.000 mensuales, los martes y jueves.

20% de descuento, con un tope de $25.000 mensuales, los martes y jueves. Naranja X: 30% de descuento, con un tope de $12.000 por semana mediante Plan Épico, los viernes, sábados y domingos.

30% de descuento, con un tope de $12.000 por semana mediante Plan Épico, los viernes, sábados y domingos. MODO: 20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $100.000, los martes y jueves.

20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $100.000, los martes y jueves. Santander: 20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $100.000, los martes y jueves.

20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $100.000, los martes y jueves. Supervielle: 25% de descuento, con un tope de $25.000 mensuales para jubilados, los martes.

Descuentos en ChangoMás durante septiembre

ChangoMás tiene una de las ofertas más amplias de beneficios durante septiembre, con promociones de lunes a viernes y otras que pueden utilizarse todos los días:

Galicia: 20% de descuento pagando con QR, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $75.000, los lunes.

20% de descuento pagando con QR, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $75.000, los lunes. Banco Nación: 35% de descuento, con un tope de $15.000 por semana, los miércoles.

35% de descuento, con un tope de $15.000 por semana, los miércoles. Macro: 20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes, los lunes.

20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes, los lunes. Naranja X: 15% de descuento sin tope pagando con QR, los viernes, sábados y domingos.

15% de descuento sin tope pagando con QR, los viernes, sábados y domingos. MODO: 20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes, los lunes.

20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes, los lunes. Mercado Pago: 15% de descuento sin tope pagando con QR, los martes.

15% de descuento sin tope pagando con QR, los martes. Santander: 20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $75.000, los lunes.

20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $75.000, los lunes. Supervielle: 20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes, los martes.

La promoción más alta de ChangoMás es la de Banco Nación, con un descuento del 35% de lunes a viernes y un tope de $15.000 por semana.