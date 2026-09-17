Los principales descuentos en cadenas de supermercados para ahorrar este mes
Las cadenas ofrecen rebajas en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Entre las alternativas disponibles se destacan beneficios de hasta 35% de descuento y reintegros de hasta $100.000. Carrefour, Jumbo, ChangoMás y Día tienen promociones diferentes para aprovechar durante la semana.
Los descuentos disponibles en supermercados
Descuentos en Carrefour durante septiembre
Carrefour cuenta con menos alternativas que otras cadenas, aunque mantiene promociones durante prácticamente toda la semana.
- Banco Nación: 5% de descuento, con un tope de $5.000 por semana, de lunes a viernes.
- Mercado Pago: 15% de descuento, con un tope de $15.000 por cuenta al mes, pagando con QR, los lunes.
En este caso, la promoción de Mercado Pago permite aprovechar el beneficio cualquier día de la semana, aunque tiene un límite mensual por cuenta.
Descuentos en Jumbo durante septiembre
Jumbo concentra varias de sus promociones bancarias en los martes y jueves. También cuenta con alternativas disponibles durante toda la semana:
- Galicia: 20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $100.000, los martes y jueves.
- Banco Nación: 6 cuotas sin interés en productos de electro, todos los días.
- Macro: 20% de descuento, con un tope de $25.000 mensuales, los martes y jueves.
- Naranja X: 30% de descuento, con un tope de $12.000 por semana mediante Plan Épico, los viernes, sábados y domingos.
- MODO: 20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $100.000, los martes y jueves.
- Santander: 20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $100.000, los martes y jueves.
- Supervielle: 25% de descuento, con un tope de $25.000 mensuales para jubilados, los martes.
Descuentos en ChangoMás durante septiembre
ChangoMás tiene una de las ofertas más amplias de beneficios durante septiembre, con promociones de lunes a viernes y otras que pueden utilizarse todos los días:
- Galicia: 20% de descuento pagando con QR, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $75.000, los lunes.
- Banco Nación: 35% de descuento, con un tope de $15.000 por semana, los miércoles.
- Macro: 20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes, los lunes.
- Naranja X: 15% de descuento sin tope pagando con QR, los viernes, sábados y domingos.
- MODO: 20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes, los lunes.
- Mercado Pago: 15% de descuento sin tope pagando con QR, los martes.
- Santander: 20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes y un consumo mínimo de $75.000, los lunes.
- Supervielle: 20% de descuento, con un tope de $25.000 por mes, los martes.
La promoción más alta de ChangoMás es la de Banco Nación, con un descuento del 35% de lunes a viernes y un tope de $15.000 por semana.
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