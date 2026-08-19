Los signos del horóscopo chino que deben cuidarse de las estafas durante este mes.

El Conejo deberá prestar atención a su tendencia a evitar conflictos. Le cuesta hacer preguntas o pedir comprobantes por temor a desconfiar de un conocido, aunque verificar una información no significa desconfiar de una persona.

Los animales del zodíaco más propensos a caer en engaños

El Dragón, por su personalidad segura y ambiciosa, podría sentirse atraído por negocios que prometen grandes resultados. Su desafío consistirá en diferenciar una oportunidad real de una propuesta exagerada: si algo promete beneficios extraordinarios sin explicar cómo se obtienen, conviene detenerse y analizarlo.

La Serpiente observa antes de actuar y posee una gran capacidad intuitiva, aunque podría confiar demasiado en su propia percepción. El mejor consejo será combinar intuición con información concreta, sin decidir únicamente porque algo "parece" correcto.

El Caballo deberá controlar las decisiones tomadas con entusiasmo. Una invitación, una compra o una supuesta inversión pueden resultar atractivas en un primer momento, pero será fundamental revisar condiciones, contratos y datos antes de comprometer dinero.

Para la Cabra, el punto de atención estará en las relaciones personales: le resulta más difícil desconfiar cuando la propuesta llega de alguien cercano. El Horóscopo Chino aconseja mantener los límites claros y separar el afecto de las decisiones económicas.

Los más vulnerables del horóscopo chino este mes

El Mono tendrá que cuidarse de su curiosidad. Las propuestas misteriosas y los mensajes inesperados pueden captar rápidamente su atención, por lo que la clave estará en no hacer clic ni compartir información antes de comprobar quién está detrás del contacto.

El Gallo puede sentirse atraído por ofertas ordenadas y bien presentadas, pero una estética cuidada no garantiza que una propuesta sea legítima. Este signo deberá mirar más allá de las apariencias.

El Perro, caracterizado por su lealtad, podría tener dificultades para decir que no cuando alguien cercano le pide ayuda económica. Tendrá que recordar que cuidar sus propios recursos también es una forma de protegerse.

Finalmente, el Cerdo deberá prestar atención a su generosidad. Su tendencia a confiar y ayudar puede volverse un punto vulnerable si alguien intenta aprovecharse de su buena voluntad.