Mar del Plata: dos turistas se salvaron de un robo armado gracias a una maniobra desesperada
Una pareja de Tandil evitó que dos motochorros les robaran su motocicleta gracias a una reacción rápida que quedó grabada en cámaras de seguridad.
La madrugada del domingo en Mar del Plata dejó una secuencia tan tensa como impactante que volvió a poner en escena la creciente preocupación por los robos cometidos por motochorros en la ciudad balnearia. Una pareja de turistas proveniente de Tandil vivió momentos de extrema tensión cuando dos delincuentes armados intentaron asaltarlos mientras llegaban a un almacén ubicado en la intersección de la avenida Estrada y la zona costera del barrio Constitución.
La escena quedó registrada por una cámara de seguridad del comercio, cuyas imágenes permitieron reconstruir paso a paso cómo se desarrolló el episodio. Eran cerca de las 2:40 cuando los visitantes se detuvieron frente al local, probablemente sin imaginar que estaban a punto de enfrentarse a una situación límite.
En el video se observa cómo ambos permanecen aún sobre su motocicleta cuando otra moto, ocupada por dos jóvenes, frena de manera abrupta delante de ellos. Uno de los agresores baja inmediatamente y apunta con un arma de fuego, justo cuando la acompañante del conductor comenzaba a descender. El gesto intimidatorio fue suficiente para que el conductor comprendiera que estaba frente a un intento de robo directo.
En cuestión de segundos, reaccionó acelerando con fuerza para escapar del lugar. La maniobra fue tan repentina que los motochorros estuvieron a punto de ser embestidos. Aun así, intentaron perseguir a las víctimas y se inició una breve persecución por la avenida Estrada. Sin embargo, el turista logró despistarlos y regresar minutos después al negocio, donde su acompañante había buscado protección. Ambos resultaron ilesos, aunque visiblemente conmocionados por lo vivido.
El intento de robo no fue un hecho aislado. Vecinos del barrio Parque Luro aseguraron que, minutos antes, la misma dupla había intentado asaltar a otras dos personas en la zona de Félix U. Camet y Florisbelo Acosta. Esta reiteración fortaleció la sospecha de que se trataba de los mismos delincuentes actuando durante la madrugada.
Tras denunciar formalmente el ataque, la policía local inició un operativo para identificar y detener a los dos sospechosos, que quedaron registrados en varias cámaras de seguridad. Hasta el momento, permanecen prófugos, mientras que la secuencia viralizada reforzó la preocupación entre los habitantes y visitantes de Mar del Plata, quienes expresaron su temor por la modalidad delictiva que se repite con alarmante frecuencia.
