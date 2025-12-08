Mar del Plata: dos turistas se salvaron de un robo armado gracias a una maniobra desesperada

En el video se observa cómo ambos permanecen aún sobre su motocicleta cuando otra moto, ocupada por dos jóvenes, frena de manera abrupta delante de ellos. Uno de los agresores baja inmediatamente y apunta con un arma de fuego, justo cuando la acompañante del conductor comenzaba a descender. El gesto intimidatorio fue suficiente para que el conductor comprendiera que estaba frente a un intento de robo directo.