Los supermercados con descuentos en ropa de invierno de hasta el 60%

Remeras de hombre con escote en V desde $5.200.

Buzos femeninos desde $13.999.

Camperas cortas para damas desde $22.399.

Camisas clásicas de hombre desde $23.999.

Buzos infantiles desde $8.799.

Estas promociones estarán vigentes hasta el 11 de septiembre y aplican tanto para pagos en efectivo como con tarjetas de débito y crédito. Además, dependiendo del día, se pueden acumular con reintegros de hasta el 30% a través de billeteras virtuales, con topes semanales que oscilan entre los $10.000 y $15.000.

Con este tipo de estrategias, los supermercados logran fidelizar clientes y ofrecer un alivio en los gastos de indumentaria, en un mes marcado por la llegada de nuevas colecciones y el cambio de temporada.