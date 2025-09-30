Los supermercados con descuentos en ropa de invierno de hasta el 60%
Con el cierre de la temporada , las grandes cadenas de supermercados lanzaron fuertes promociones para liquidar stock de indumentaria. Entre las ofertas más destacadas hay prendas con rebajas que alcanzan el 60% de descuento y precios que arrancan en los $8.000.
La liquidación de ropa de invierno se transformó en una oportunidad ideal para quienes buscan renovar el placard sin gastar de más. Camperas, buzos, sweaters, remeras y hasta ropa infantil forman parte de esta campaña que llega tanto a las sucursales físicas como a las plataformas online.
Entre los beneficios, además de los descuentos directos, se pueden combinar promociones bancarias y de billeteras digitales que ofrecen reintegros adicionales. Así, muchos compradores logran aprovechar un doble beneficio: precios bajos y devoluciones sobre el total gastado.
La estrategia de liquidación también sirve a los supermercados para liberar espacio en góndolas y depósitos de cara a la llegada de la nueva temporada primavera-verano, que comenzará a copar las vidrieras en octubre y noviembre.
Los descuentos de Coto en ropa de invierno
En el caso de Coto, una de las cadenas que lidera estas liquidaciones, las rebajas incluyen:
Remeras de hombre con escote en V desde $5.200.
Buzos femeninos desde $13.999.
Camperas cortas para damas desde $22.399.
Camisas clásicas de hombre desde $23.999.
Buzos infantiles desde $8.799.
Estas promociones estarán vigentes hasta el 11 de septiembre y aplican tanto para pagos en efectivo como con tarjetas de débito y crédito. Además, dependiendo del día, se pueden acumular con reintegros de hasta el 30% a través de billeteras virtuales, con topes semanales que oscilan entre los $10.000 y $15.000.
Con este tipo de estrategias, los supermercados logran fidelizar clientes y ofrecer un alivio en los gastos de indumentaria, en un mes marcado por la llegada de nuevas colecciones y el cambio de temporada.
