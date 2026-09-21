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Los supermercados que establecen montos mínimos de $100.000 para habilitar descuentos

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Las cadenas exigen compras de cierta cantidad para acceder a las rebajas y a los beneficios para sus clientes.

Los supermercados que establecen montos mínimos de $100.000 para habilitar descuentos.

Los supermercados que establecen montos mínimos de $100.000 para habilitar descuentos.

Los carteles de los diferentes supermercados ofrecen descuentos en septiembre de 20%, 25% y hasta 30% en sintonía con las ofertas de liquidación de electrodomésticos con descuentos de hasta 60% que aplican algunas cadenas. Sin embargo, detrás de esas ofertas aparece una condición que gana protagonismo y puede cambiar por completo la conveniencia de la promoción: para ahorrar, primero hay que gastar una suma importante.

En septiembre, algunas de las principales cadenas de supermercados de la Argentina exigen compras mínimas de $35.000, $50.000, $75.000 y hasta $100.000 para activar descuentos bancarios.

Esta situación plantea una nueva paradoja para los consumidores, ya que mientras las familias intentan reducir el tamaño del changuito y hacer compras más pequeñas para administrar mejor el presupuesto, las promociones buscan que concentren el gasto y eleven el ticket.

Así, un cliente puede llegar al supermercado para comprar $60.000 y descubrir que, si agrega otros $40.000, obtiene un descuento del 20%. La pregunta entonces deja de ser solamente cuánto se ahorra.

A qué cadenas y comercios afecta este requisito

Jumbo es uno de los ejemplos más contundentes de esta nueva estrategia, pues las promociones de MODO para septiembre contemplan 20% de reintegro en compras , con un tope máximo de $25.000 por banco, usuario y mes. La misma lógica se replica en Vea con determinadas promociones vinculadas al Banco Nación y BNA+. Para una compra de $100.000, el descuento del 20% representa un ahorro potencial de $20.000. Sin embargo, quien compra $90.000 no necesariamente accede al mismo beneficio.

El efecto psicológico es evidente: faltan apenas $10.000 para llegar al piso y muchos consumidores pueden decidir agregar productos. En la práctica, este mecanismo se transformó en una de las herramientas más utilizadas para combatir un fenómeno que preocupa al sector: la reducción del tamaño de las compras.

Qué promociones exigen alcanzar ese piso de compra

Esta estrategia fue diseñada a partir de los estudios de consumo que muestran que las familias modificaron sus hábitos. Crecen las compras de reposición y se reduce la predisposición a realizar grandes desembolsos de una sola vez. Ante este escenario, para los supermercados, el desafío es recuperar el tamaño del changuito, mientras que para los bancos y fintech, el objetivo es lograr que el consumidor utilice su medio de pago y para las familias, la prioridad es simple: conseguir el mayor ahorro posible. Esa combinación explica por qué las promociones tienen cada vez más condiciones.

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