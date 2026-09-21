Los supermercados que establecen montos mínimos de $100.000 para habilitar descuentos.

El efecto psicológico es evidente: faltan apenas $10.000 para llegar al piso y muchos consumidores pueden decidir agregar productos. En la práctica, este mecanismo se transformó en una de las herramientas más utilizadas para combatir un fenómeno que preocupa al sector: la reducción del tamaño de las compras.

Qué promociones exigen alcanzar ese piso de compra

Esta estrategia fue diseñada a partir de los estudios de consumo que muestran que las familias modificaron sus hábitos. Crecen las compras de reposición y se reduce la predisposición a realizar grandes desembolsos de una sola vez. Ante este escenario, para los supermercados, el desafío es recuperar el tamaño del changuito, mientras que para los bancos y fintech, el objetivo es lograr que el consumidor utilice su medio de pago y para las familias, la prioridad es simple: conseguir el mayor ahorro posible. Esa combinación explica por qué las promociones tienen cada vez más condiciones.