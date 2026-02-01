Glúteos de acero después de los 50: los 4 ejercicios infalibles para proteger la columna
Son el sostén del cuerpo: trabajarlos mejora el equilibrio y evita dolores. El step-up, el hip thrust y la prensa son los movimientos más efectivos.
A medida que pasan los años, sostener la fuerza muscular de las piernas se vuelve clave para moverse sin problemas al momento de realizar actividades que forman parte de la rutina diaria. Por este motivo, trabajar los músculos de manera regular contribuye a proteger las articulaciones, mejorar el equilibrio e impacta de manera positiva en el bienestar general del cuerpo.
En detalle, los glúteos ocupan un lugar central. Son responsables de la estabilidad corporal, ayudan a cuidar la zona lumbar y participan en movimientos básicos como caminar, levantarse o subir escaleras, por lo que su fortalecimiento resulta esencial con el paso del tiempo.
Los ejercicios efectivos para fortalecer los glúteos
Se pueden distintos ejercicios que permiten activar y fortalecer los glúteos de manera eficaz, cada uno enfocado en un aspecto puntual del movimiento. El step-up es una opción completa, ya que implica subir y bajar de una plataforma utilizando una sola pierna, lo que mejora el control corporal, el equilibrio y la coordinación.
Otro recurso muy utilizado es el trabajo en la máquina de abducción, que pone el foco en los glúteos externos. Este ejercicio ayuda a estabilizar las caderas, favorece una postura más firme y contribuye a reducir el riesgo de molestias o lesiones asociadas a la falta de soporte lateral.
También destaca la prensa de piernas unilateral, una variante que exige mayor control de la pelvis y concentra el esfuerzo en un solo lado del cuerpo. Esto permite una activación más precisa de los glúteos y corrige desequilibrios musculares.
Por último, el hip thrust es uno de los movimientos más efectivos para desarrollar fuerza en esta zona, ya que permite cargar peso de distintas maneras o realizarlo con el propio cuerpo, adaptándose a diferentes niveles de entrenamiento.
