Los supermercados que tienen electrodomésticos con descuentos y en cuotas
Dos de las cadenas más importantes del país lanzaron fuertes rebajas y planes de financiación para uno de los electrodomésticos más buscados del momento.
Los pequeños electrodomésticos volvieron a posicionarse como uno de los rubros más dinámicos del mercado, impulsados por la demanda de productos que simplifican la vida cotidiana. En ese contexto, dos supermercados líderes activaron nuevas ofertas que permiten comprar un electrodoméstico muy demandado con descuentos y posibilidad de pagar en cuotas.
Las propuestas incluyen marcas diferentes, valores muy dispares y condiciones de financiación que cambian según la cadena elegida. Para muchos consumidores, esta combinación de rebaja más cuotas se vuelve determinante al momento de decidir la compra.
Las promos y descuentos de Carrefour
Carrefour ofrece un electrodoméstico de gama media-alta con un descuento del 20%, además de la posibilidad de financiarlo en cuotas con interés.
Precio en oferta: $1.233.000
Precio regular: $1.550.000
Financiación: cuotas con recargo
Características destacadas: 5 programas automáticos para sopas, salsas, masas, cocción lenta y cocción al vapor.
El modelo comercializado por Carrefour pertenece a una marca internacional reconocida por su durabilidad y su potencia, orientada a usuarios que buscan prestaciones más completas dentro de la categoría.
Las promos y descuentos de Coto
Coto también se suma a las ofertas, pero con una propuesta más accesible. Se trata de su marca propia, con un descuento del 20% y un plan de cuotas sin interés.
Precio en oferta: $519.999
Precio regular: $649.999
Financiación: 3 cuotas sin interés de $173.333,07
Características destacadas: 18 programas, 10 velocidades, 3 litros de capacidad y doble sistema de potencia (550 W para mezclado y 1.200 W para calor).
Este modelo apunta a quienes buscan un electrodoméstico funcional y económico, con buena variedad de programas y un precio final mucho más accesible que el de otras marcas del mercado.
