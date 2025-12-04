Los supermercados que ofrecen descuentos de hasta un 40% en electrodomésticos
Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los precios de los equipos y artefactos de tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Carrefour, Jumbo y ChangoMás están liquidando tostadoras con un 40% menos. Pero eso no es todo, porque Jumbo tiene promociones en muchísimos productos además de descuentos extra con ciertas tarjetas. Ideal para aprovechar a lo grande.
Los supermercados que liquidan electrodomésticos
En el sitio web oficial de Jumbo hay una gran variedad de descuentos. Vas a poder encontrar heladeras con un 10% menos y 15% extra pagando con CencoPay. También ofrecen promociones en cocinas, televisores smart, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Varios de ellos con precios que no vas a poder creer.
Otra gran noticia de Jumbo es que ofrece hasta 12 cuotas sin interés además de los descuentos ya mencionados. Todos estos productos son de grandes marcas como Whirpool, Samsung o Philco. Ideal para aprovechar este fin de año y cambiar algunos artefactos de la casa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario